Ayasofya Camii'ndeki sabah namazına yoğun ilgi

AA 28 Temmuz 2020 Salı 07:13 - Güncelleme: 28 Temmuz 2020 Salı 07:13

Sabah ezanı öncesi cami içerisinde yerlerini alan vatandaşlar sosyal mesafe kurallarına dikkat etti.

Ezanın okunmasının ardından vatandaşlar namazı kılmak için saf tutarken bazılarının ise Ayasofya Meydanı'nda yere serilen hasırlar üzerinde namazını kıldığı gözlemlendi.



Meydana ve Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'ne girmek isteyen vatandaşlar, güvenlik aramasının ardından içeri alındı.

Camide, namaz öncesi ve sonrası dualar edildi, tekbirler ve salavatlar getirildi.



Öte yandan, Ayasofya-i Kebir Camii'ne vatandaşlar ve turistlerin ziyaretleri gece saatlerinde de devam etti.

