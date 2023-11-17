Ayasofya Camii'ne girişler ayrılacak... Vatandaşta büyük sevinç

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, ibadet edecek Türk vatandaşlarıyla kültürel olarak camiyi gezmek isteyen yabancı ziyaretçilerin girişlerinin 15 Ocak 2024'ten itibaren ayrı kapılardan yapılacağını açıkladı.

Bakanlık tarafından UNESCO'nun tavsiyesi üzerine geçilecek ziyaretçi yönetim planına göre, caminin girişindeki yoğunluk farklı güzergahlara dağıtılarak yönetilecek.

İbadet amacıyla camiyi ziyaret eden Türk vatandaşlarının girişinde bir değişiklik olmazken, yabancı ülke vatandaşlarının turistik ve kültürel amaçla gerçekleştirdikleri ziyaretler ücretli olacak ve Topkapı Sarayı'nın olduğu üst kapıdan giriş yapılacak.

Uygulama, girişte oluşan uzun kuyruğa çözüm olarak hayata geçirilecek.

- "NAMAZ KILMAK İSTEYENLERE ÖNCELİK TANINMASI LAZIM"

Ayasofya Camii meydanında AA muhabirinin sorularını cevaplayan vatandaşlardan Özkan Cengiz, girişte bir yoğunluk ve sıra olduğunu belirterek, "Bence her zaman namaz kılmak isteyenlere öncelik tanınması lazım. Eğer camiyse, ibadethaneyse öncelik tanınması lazım diye düşünüyorum. Bence güzel bir uygulama." dedi.

Zekeriya Albayrak, yabancı turistlerin de gelmesiyle yoğunluk yaşandığına işaret ederek, "Namaz vakitlerini sıkıştırmamak adına bizden ayrı bir şekilde ziyaret edebilecek bir kulvar oluşturup ziyaret edebilir. Bu gayet normal olabilir. Merak edebilir, bir kültürel bağı da olabilir." ifadesini kullandı.

Camiden çıkarken yoğunluk yaşandığını gördüğünü anlatan Albayrak, "Ayasofya farklı bir markadır. Manevi değeri çok farklı olan bir camimizdir. Onun için tabii ki ilgi alanı yani çekim merkezi olan bir yerdir. Bizim de kendi yiğitliğimizi, mertliğimizi, dinimizin güzelliğini anlatabilecek pozisyonda olmamız lazım, oluyor da zaten şu anda. Ben milletin çok da şuurlu olduğunu, az önce mesela Filistin'e destek vardı, analarının desteği vardı. Gayet güzel gittim desteğimi de verdim. Teşekkür de ettik orada. Artık kenetlenme vakti diyoruz." şeklinde konuştu.

İsa Kara, Müslümanların abdestlerini alıp ibadet edebildikleri gibi her dinden, ırktan turistlerin de ayrı yerlerden girip dolaşabilecek olmasının çok güzel bir uygulama olduğunu kaydetti.

Ayrı kapılandan giriş yapılmasının çok mantıklı ve doğru olduğunu belirten Kara, "Bir başka kapıdan girip ibadet edip çıkabiliriz. Bence çok mantıklı, çok doğru bir düşünce. Zaten aşırı bir yoğunluk var. Şu an mesela içeri girecektik vazgeçtik şu yoğunluktan." değerlendirmesini yaptı.

- "NAMAZ KAÇMASIN, BEN BİR AN ÖNCE SIRAYA GİREYİM DEDİ"

Hatice Kara, eşi, gelini ve oğluyla gezmeye geldiklerini belirterek, şunları aktardı:



"Biz daha önce gelmiştik. Biz orada beklerken namaz vakti oldu ve eşim 'Namaz kaçmasın, ben bir an önce sıraya gireyim namazı kılayım siz arkadan gelin.' dedi. Ama tabii girişler ayrı ayrı olursa namaz kılmak isteyenler bir an önce gider, vakti geçirmeden hemen namazını kılar. Gezmek amacıyla gelenler de diğer bir taraftan girip yine aynı şekilde en azından namaz kılanları görür, gezerler."

Turistlerin namaz kılanları görmesinin de iyi olacağını kaydeden Kara, "Belki hoşlarına gidecek. Oradan bakarlar, gezerler, tekrar çıkarlar. İbadet etmek isteyenler de daha rahat bir şekilde ibadet edebilir." ifadesini kullandı.

Kara, turistler için girişlerin ücretli olmasına ilişkin de "Olsun tabii. En azından Ayasofya-i Kebir'e katkı olur. Her yerde var bu. Hep ücretli giriyorlar. Hiçbir yerde bedava yok bizim gibi. Herkes mutlaka bir ücret alıyor karşılığında. Orayı kalkındırmak, yenilemek, daha iyi hale getirmek için ya da turistleri cezbedebilmek için güzel bir şey aslında." değerlendirmesinde bulundu.

- "MEYDANDA SIKINTI YAŞIYOR, ÇOK SIRA BEKLİYORUZ"

Burcu Yıldız da güzel bir düşünce olduğunu dile getirerek, "Türk vatandaşları için ibadet açısından o şekilde düşünülmesi güzel, hoş olmuş. Çünkü çok yoğun bir kalabalık oluyordu. Sadece ibadet için geldiğimizde bile bu meydanda sıkıntı yaşıyor, çok sıra bekliyorduk. Böyle bir uygulama güzel olmuş tabii ki." diye konuştu.

Turistler için girişlerin ücretli olacak olmasını da memnuniyetle karşılayan Yıldız, şöyle devam etti:



"Daha önceki senelerde geldiğimizde çok yoğundu. Bayağı yani saatlerce burada bekledik çocuklarla falan. Çok şükür girmek nasip oldu, girdik, gördük. Çok hoş bir duygu. Yapanlardan da Allah razı olsun tabii. Camiye çevirenlerden, vesile olanlardan da Allah razı olsun. İbadetimizi yaptık çıktık, güzel bir duygu."

Gönül Köse, Topkapı Sarayı'nı ziyarete geldiklerini belirterek, "Ayasofya Camii'ne daha önce gelmiştik. Namaz kılmak için geldiğimizde özellikle Sultanahmet'e ya da Ayasofya'ya geliyorum. O kuyruk kalkacağı için bizim için güzel oldu." dedi.

- "TRANSİT UÇANLARIN BURADAKİ ZAMANLARI KISITLI OLUYOR"

Dursun Şevket de Bakan Ersoy'un konuşmasını dinlediğini söyleyerek, şunları söyledi:



"Türk vatandaşlarımız sırada beklemek zorunda kalıyordu. Şimdi yoğunluğu azaltma adına böyle bir karar aldılar. Şahsen benim açımdan sorarsanız doğru karar oldu. Çünkü misafirlerin çoğu günübirlik uçaklarla gelip de transit uçarken burada zamanları kısıtlı oluyor. Gelip, bu yoğunluğu gördükten sonra hiçbir şey yapamıyorlar, baka kalıyor ve gidiyorlar."

İkinci bir kapının açılacak olmasını memnuniyetle karşılayan Şevket, yurt dışında da bazı müzelerin ve ibadet alanlarının girişlerinin yabancılara ücretli olduğunu kaydetti.

Dursun Şevket, Ayasofya'nın cami olarak ibadete açık olduğuna dikkati çekerek, "Üst katta da onlar gezip görsün. Bir sıkıntı yok. Parayla mı, parasız mı, orası hiç önemli değil. Mesela turist gelmiş, zaten burada sırada durmamak için dünyanın parasını vermeye razı ama bizim vatandaşlarımıza kolaylık olacak ve bir sıkıntı kalmayacak. Ben buna inanıyorum. Çünkü burası bizim mabedimiz." ifadelerine yer verdi.

Hasan Hüseyin Yılmaz ise namazını Ayasofya Camii'nde kılacağını, yönetim planına göre turistlerin ayrı kapıdan girecek olmasının çok güzel bir uygulama olduğunu vurgulayarak, "Geçen gün bizim çocuklar gelmiş, sıra bulamamış girememişler. 'Çok sıra vardı baba, giremedik.' dediler. Onun için geri gitmişler. Ayasofya'yı görememişler." diye konuştu.