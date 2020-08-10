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Ayasofya Camii'ne yoğun ilgi devam ediyor

Zincirleri kırılarak camii olarak tekrar ibadete açılan Ayasofya-ı Kebir Cami-i Şerifi'ne, vatandaşların yoğun ilgisi devam ediyor.

AA10 Ağustos 2020 Pazartesi 14:35 - Güncelleme: 10 Ağustos 2020 Pazartesi 14:40
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Öğle namazını kılmak isteyen vatandaşlar, Ayasofya Meydanı'na girmeden önce polis kontrolünden geçti.

Caminin içerisi dolduktan sonra namaz kılmak isteyen vatandaşlar dışarıda bulunan alana yönlendirildi.

İstanbul içinden, Türkiye'nin farklı şehirlerinden ve yurt dışından gelenlerin yoğun ilgi gösterdiği camide, ezanın okunmasının ardından öğle namazı eda edildi.

Namazın ardından camide Kuran-ı Kerim tilaveti yapıldı.

Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'ni ziyarete gelenlerin, camiye giriş öncesinde meydanda dinlenerek vakit geçirdiği, camiye girmek için sırada bekleyen vatandaşların hatıra fotoğrafı çektirdiği görüldü.

Ayrıca, Fatih Belediyesi görevlilerince meydana gelen vatandaşlara su, tek kullanımlık seccade ve maske dağıtıldı.

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