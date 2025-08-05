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Ayasofya Camii'ni kundaklama girişimi! Görüntüleri ortaya çıktı

Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde yaklaşık 1 ay önce bir kişi, gece saatlerinde cami içerisinde kitap yakarak, halıyı tutuşturdu. Daha sonra hiçbir şey olmamış gibi oradan ayrılan şüpheli polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Çıkan yangında alevler büyümeden söndürülürken, o anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

IHA5 Ağustos 2025 Salı 13:58 - Güncelleme:
Ayasofya Camii'ni kundaklama girişimi! Görüntüleri ortaya çıktı
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Olay, 11 Temmuz tarihinde saat 23.30 sıralarında Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi içerisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Cizre nüfusuna kayıtlı, kırmızı şapkalı bir adam yüzünü gizlemeye çalışarak camiye girdi. Bir sütunun dibindeki rahlelerin arkasına geçen şüpheli, kitap yakarak halıyı tutuşturdu. Şüpheli ardından camiden uzaklaşırken, bir kadın yangını fark etti. Cami imamı seslere koşup gelirken tutuşan halıyı çekerek yangının büyümesini engelledi. Polis ekipleri ise olayla ilgili çalışma başlattı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı cami çevresinde görevli polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalardan sonra şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şahsın, ruh ve sinir hastalıkları hastanelerine 5 farklı tarihte giriş kaydı olduğu öğrenildi. Şüpheli, emniyetteki tamamlanan işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

  • Ayasofya Camii
  • kundak
  • tutuklama

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