Ayasofya Cami'nde eller 15 Temmuz şehitleri için semaya açıldı

15 Temmuz hain darbe girişiminin 7. yıl dönümü nedeniyle ülke genelinde çeşitli programlar düzenleniyor. Bu kapsamda 252 şehit için Ayasofya-i Kebir Camii Şerifi'nde mevlit programı gerçekleştirildi. Programa İstanbul Valisi Davut Gül, İstanbul İl Emniyet Müdür Zafer Aktaş, İstanbul İl Müftüsü Safi Arpaguş, 15 Temmuz Derneği Başkanı İsmail Hakkı Turunç, şehit yakınları ve vatandaşlar katıldı.

252 ŞEHİT İÇİN 252 HATİM İNDİRİLDİ

Programda şehitler için Kur'an-ı Kerim okunarak dualar edilirken, 252 şehit için 252 hatim indirildi. Hatim duasını İstanbul İl Müftüsü Safi Arpaguş okudu. Ardından program son buldu.