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Ayasofya Camisi'nin kapısını kırmıştı! Cezası belli oldu

Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nin ziyarete kapalı bölümüne girerek kapıyı kırdığı iddia edilen sanık 1 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırıldı.

IHA13 Mart 2025 Perşembe 10:42 - Güncelleme:
Ayasofya Camisi'nin kapısını kırmıştı! Cezası belli oldu
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Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nin ziyarete kapalı ve girilmemesi gereken bölümüne girerek kapıyı kırdığı iddiasıyla 'ibadethanelere ve mezarlıklara zarar verme' ve 'konut dokunulmazlığını ihlal etmek' suçlarından 1 yıl 6 aydan 5 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması talep edilen sanığın yargılandığı dava karara bağlandı. İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi'nde geçtiğimiz günlerde görülen duruşmada tutuksuz sanık Atıf K.'nın avukatı hazır bulundu.

Kararını açıklayan mahkeme, sanık Atıf K.'yi 'ibadethanelere ve mezarlıklara zarar verme' suçundan 1 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırdı. Sanık hakkındaki 'konut dokunulmazlığını ihlal etmek' suçunun unsurları oluşmadığı gerekçesiyle beraatına hükmedildi.

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