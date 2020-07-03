Ayasofya dijital halısı TÜGVA imzası: TÜGVA ayasofya halısı imza at!

03 Temmuz 2020 Cuma 15:38 - Güncelleme: 03 Temmuz 2020 Cuma 15:38

Türkiye Gençlik Vakfı (Tugva), Ayasofya Camii’nde bir araya gelmek istediklerini belirterek, Ayasofya’nın dijital halını dokumaya başladı.

Dijital halı için www.sevdamizidokuyoruz.com isimli internet sitesine dijital halı dokunması davetinde bulunuldu. Ayasofya'nın ibadete açılmasını isteyen milyonlarca vatandaş Ayasofya dijital halısı TÜGVA imzası için destekte bulunuyor. TÜGVA ayasofya halısı imza atmak isteyenler için aşağıdaki linke tıklayabilirsiniz.

TÜGVA AYASOFYA HALISI İMZA ATMAK İÇİN TIKLAYIN

Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA), Ayasofya'nın cami statüsüne geçmesi için sosyal medyadan imza kampanyası başlattı. Sosyal medya hesapları üzerinden "Ayasofya Camii'nde bir araya gelmek istiyoruz" diyerek bir paylaşımda bulunan Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Ayasofya'nın dijital halını dokumaya başladı.

Bunun için de www.sevdamizidokuyoruz.com adındaki internet adresini paylaştı. Ayasofya'ya halı dokumak isteyenleri siteye davet etti.

AYASOFYA'YA DİJİTAL HALISI TÜGVA İMZASI

TÜGVA, sosyal medya hesabından, "Fatih'in emaneti… Ümmetin meselesi! Ayasofya Cami'nde bir araya gelmek istiyoruz, bunun için çalışıyoruz! Gençler olarak Ayasofya'nın dijital halısını sevdamızla dokuyoruz! İmza at, Ayasofya halısını tamamla! http:/sevdamizidokuyoruz.com #İlmekİlmekAyasofya #Ayasofya”’’ ifadelerini paylaştı.

AYASOFYA İÇİN İMZA KAMPANYASI

TÜGVA'dan yapılan açıklamaya göre, 1934'te Bakanlar Kurulu kararı ile müzeye dönüştürülen Ayasofya ile ilgili Danıştay 10. dairesine açılan davanın duruşması sona erdi. Danıştay, Ayasofya ile ilgili kararını 15 gün içerisinde açıklayacağını bildirdi.

Bu kapsamda TÜGVA, yıllardır özlemi çekilen, bir çağı değiştiren Fatih Sultan Mehmet'in emaneti Ayasofya'nın secdeye hasretini bitirecek karar için sosyal medya hesaplarından imza kampanyası başlattı.

TÜGVA, dün sosyal medya hesaplarından "#ilmekilmekAyasofya" etiketiyle herkesi kampanyaya davet etti. Twitter'da gündem olan kampanyaya siyasetçiler, akademisyenler ve STK başkanları başta olmak üzere 500 bin vatandaştan destek geldi.

Danıştay tarafından Ayasofya için verilecek karar 15 gün içerisinde açıklanacakken, Ayasofya Camii'nin ibadete açılması adına TÜGVA, 1 milyon imza kampanyası başlattığını duyurdu. Ayasofya Dijital Halısı, imzaların toplandığı an bitecek.

Vakıflar Tarihi Eserlere ve Çevreye Hizmet Derneği'nin Ayasofya'nın müzeden camiye dönüştürülmesi için yaptığı başvuruya destek olmak için imza kampanyası başlatan TÜGVA, en kısada sürede müzenin camiye dönüştürülmesini istiyor.

Ayasofya'nın cami statüsüne geçmesi için destek vermek isteyenler, "http://sevdamizidokuyoruz.com/" adresinden ad ve soyad ile imza kampanyasına katılabiliyor.

Ayasofya Camii'nin açılması için gençlerin toplumsal desteğini göstermek için TÜGVA tarafından düzenlenen 'Ayasofya'nın dijital halısını' ilmek ilmek örüyoruz ve 'Hedef 1 milyon imza" sloganıyla başlatılan kampanyaya http://sevdamizidokuyoruz.com adresinden imza atarak destek verilebileceği belirtildi.

AYASOFYA DİJİTAL HALISI TÜGVA İMZASINA DESTEK YAĞDI

TÜGVA tarafından başlatılan imza kampanyasına dakikalar içerisinde sosyal medyadan ve kampanyanın internet sitesinden destek yağdı.