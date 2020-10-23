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Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi çevresinde dronelu koronavirüs denetimi

Polis ekipleri, Ayasofya Camisi çevresinde dronelu Kovid-19 denetimi yaptı. Dronedan, Türkçe ve İngilizce uyarılar yapıldı. Maskesini doğru şekilde takmayan vatandaşlar drone yardımıyla tespit edilerek uyarıldı.

AA23 Ekim 2020 Cuma 14:49 - Güncelleme: 23 Ekim 2020 Cuma 14:49
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İstanbul Emniyet Müdürlüğü İnsansız Hava Araçları (İHA) Büro Amirliği ve Turizm Şube Müdürlüğü görevlilerince, Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi önünde cuma namazı öncesi Kovid-19 denetimleri gerçekleştirildi.

Turizm Şube Müdürlüğü ekipleri karadan, İHA Büro Amirliği ekipleri de havadan vatandaşların ve turistlerin maske ve mesafe kuralına uyup uymadığını kontrol etti. Dronedan, Türkçe ve İngilizce uyarılar yapıldı. Maskesini doğru şekilde takmayan vatandaşlar drone yardımıyla tespit edilerek uyarıldı.

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