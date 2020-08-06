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Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'ne yoğun ilgi sürüyor

Zincirleri kırılarak camii olarak tekrar ibadete açılan Ayasofya-ı Kebir Cami-i Şerifi'ne, vatandaşların yoğun ilgisi devam ediyor.

AA06 Ağustos 2020 Perşembe 14:50 - Güncelleme: 06 Ağustos 2020 Perşembe 14:53
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Ayasofya-i Kebir Camii'ni görmek isteyenler, öğle namazı öncesi polis kontrolünden geçerek camiye alınırken, güvenlik görevlileri vatandaşları sosyal mesafeye uymaları ve maske takmaları konusunda uyarıyor.

Cami içinde ise Türkiye Diyanet Vakfı görevlileri vatandaşlardan, sosyal mesafe kurallarına uyarak saf tutmalarını ve maskelerini doğru bir şekilde takmalarını istiyor.

Ülkenin farklı şehrlerinden ve yurt dışından gelen turistlerin yoğun ilgi gösterdiği camide, öğle namazı içeride ve dışarıda serilen hasır halılar üzerinde, sosyal mesafe kurallarına uyularak eda edildi.

Namaz sonrasında yerli ve yabancı turistler güvenlik kontrollerinden geçerek sırayla camiye alındı.

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