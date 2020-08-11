Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'ne yoğun ilgi sürüyor

AA 11 Ağustos 2020 Salı 14:59 - Güncelleme: 11 Ağustos 2020 Salı 14:59

Yerli ve yabancı ziyaretçiler tarafından yoğun ilgi gösterilen Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'ne ziyaretler devam ediyor. Sosyal mesafe kuralına uygun bir şekilde cami içerisinde saf tutan Müslümanların yanı sıra, içeriye sığmayanlar da cami dışında namaz kılıyor.



Gruplar halinde cami içerisine alınan vatandaşlar, ziyaretlerini yaptıktan sonra çıkış kapısına yönlendiriliyor.



Öğle namazı öncesi boşaltılan cami dezenfekte işlemlerinin ardından tekrar vatandaşlara açıldı. Ezanın okunmasıyla birlikte içeri alınan vatandaşlar caminin içerisinde, içeriye sığmayanlar ise kapının önünde serili kilimler üzerinde öğle namazını kıldı.



Öğle namazının ardından Kur’an-ı Kerim okundu, dua edildi.



