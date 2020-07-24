24 Temmuz 2020 Cuma 11:36 - Güncelleme: 24 Temmuz 2020 Cuma 11:36

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yarın kılınacak cuma namazı ile 86 yıl sonra ibadete açılacak olan Ayasofya Camisi'nde incelemelerde bulunarak, "Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi" yazan tabelayı açtı. Böylece Ayasofya'nın ismi Ayasofya-i Kebir Camii olarak yazılmış oldu. Peli kebir ne demek? Ayasofya-i Kebir Camii ne anlama geliyor? İşte Ayasofya Camii'nin adına yazılan kebir kelimesinin anlamı...

Ayasofya Camisi'ne 'Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi' tabelası asıldı. Caminin ön kapısına asılan "Ayasofya Kebir Cami-i Şerifi" yazılı tabelayı Cumhurbaşkanı Erdoğan açtı. Tabelanın Türkçe ve İngilizce olduğu görülüyor. Tabelanın vatandaşlarla paylaşılmasının ardından kebir kelimesinin anlamı merak konusu oldu. Peki kebir ne demek?

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ile İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'dan açılış için yürütülen çalışmalara ilişkin bilgi alan Erdoğan'a eşi Emine Erdoğan, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik ile Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş da eşlik etti.

Erdoğan ve beraberindekiler Ayasofya Camisi'nin girişine gelerek "Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi" yazan tabelayı açtı, tabela önünde fotoğraf çektirdi. Başkan Erdoğan, incelemelerinin ardından Ayasofya Camisi'nden ayrıldı.

KEBİR NE DEMEK?

Türk Dil Kurumu Güncel Türkçe Sözlüğüne göre Kebir kelimesinini anlamı:

Kelime Kökeni : Arapça

[sıfat] Büyük, ulu

Yaşça büyük, yaşlı

Arapça kökenli bir kelime olan kebir kelimesi, büyük, ulu, yaşlı, yaşça büyük anlamlarına geliyor. Ayasofya kelimesiyle birlikte Büyük Ayasofya Camii anlamına gelmekte.

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