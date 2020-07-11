Ayasofya kararı Yunanistan'ı çıldırttı: Kimi Atatürk'ün evini hedef aldı, kimi yaptırım istedi

star.com.tr 11 Temmuz 2020 Cumartesi 13:26 - Güncelleme: 11 Temmuz 2020 Cumartesi 13:27

Danıştay 10. Dairesi, Ayasofya'nın camiden müzeye dönüştürülmesine dair 24 Kasım 1934 tarihli Bakanlar Kurulu kararını iptal etti. Kararı takiben Ayasofya'nın Diyanet İşleri Başkanlığına devredilerek ibadete açılmasına ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlandı. Tarihi karar tüm dünyada geniş yankı uyandırdı...



Elliniki Lisi partisinin lideri Kyriakos Velopoulos, İstanbul'daki Ayasofya'nın yeniden camiye dönüştürme kararına misilleme olarak, Türk sınırlarının kapatılması ve malların geçişi için genel bir ambargo uygulanmasını önerdi.



Velopoulos, 'Hükümet, siyasi partiler ve her Yunan, partimizin parlamentoda uzun zamandır önerdiği somut eylemlere destek vermelidir. Tüm Türk malları ve bunların geçişi için sınırların derhal kapatılması, Türk mal ve hizmetleri genel ambargosu yürürlüğe girmelidir.' dedi.

Selanik'teki Atatürk Evi Müzesi'nin sözde soykırım müzesi olmasını öneren Velopoulos, Mustafa Kemal'e alçakça saldırdı.

'BU HRİSTİYAN DÜNYASINA HAKARETTİR'

Değişim Hareketi partisinin lideri Fofi Gennimata da, Cumhurbaşkanlığı kararnamesini hedef aldı.

Gennimata, 'Ayasofya'nın cami olması tüm Hıristiyanlığa hakarettir. Bu bizim, yani Yunanlılar için bir darbedir. Artık sözle değil yaptırımlarla cevap verilmeli.' dedi

Kültür Bakanı Lina Mendoni, Dışişleri Bakanı Nikos Dendias, eski dışişleri bakanı George Katrougalos ve bir önceki başbakan Aleksis Çipras gibi siyasetçiler de karara tepki göstererek Türkiye'ye yaptırımlar uygulanması çağrısında bulundu.

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