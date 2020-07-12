Star.com.tr 12 Temmuz 2020 Pazar 09:35 - Güncelleme: 12 Temmuz 2020 Pazar 09:35

Ayasofya'nın 86 yıl sonra yeniden cami olarak ibadete açılmasına yönelik kararın ardından Yunanistan'dan provokatif açıklamalar peş peşe gelmeye başladı.

HADDİNİ AŞAN AÇIKLAMALARDA BULUNDU

Yunan Mega TV'ye konuşan Yunanistan Tarım Bakanı Makis Voridis, çirkin bir teklifte bulundu. Ayasofya'nın ibadete açılmasını hazmedemeyen Yunan Bakan Türkiye hakkında haddini aşan ifadeler kullandı.

ATATÜRK'ÜN DOĞDUĞU EVİ HEDEF ALDI

Yunan tarafından sembolik olarak gereken cevabın verilmesini isteyen Voridis, Selanik'teki müzeyi (Atatürk'ün doğduğu ev ) hedef aldı. Yunan Bakan, küstah bir öneride bulunarak müzenin "Helenizm soykırımı müzesine" dönüştürülmesini istedi.

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