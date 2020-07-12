Ayasofya'nın 86 yıl sonra yeniden cami olarak ibadete açılmasına yönelik kararın ardından Yunanistan'dan provokatif açıklamalar peş peşe gelmeye başladı.
HADDİNİ AŞAN AÇIKLAMALARDA BULUNDU
Yunan Mega TV'ye konuşan Yunanistan Tarım Bakanı Makis Voridis, çirkin bir teklifte bulundu. Ayasofya'nın ibadete açılmasını hazmedemeyen Yunan Bakan Türkiye hakkında haddini aşan ifadeler kullandı.
ATATÜRK'ÜN DOĞDUĞU EVİ HEDEF ALDI
Yunan tarafından sembolik olarak gereken cevabın verilmesini isteyen Voridis, Selanik'teki müzeyi (Atatürk'ün doğduğu ev ) hedef aldı. Yunan Bakan, küstah bir öneride bulunarak müzenin "Helenizm soykırımı müzesine" dönüştürülmesini istedi.
Star.com.tr