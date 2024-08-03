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Gazze için tek yürek! On binlerce kişi şehit Haniye'nin son çağrısı üzerine Ayasofya Meydanı'na akın etti

Filistin'e Destek Platformu öncülüğünde düzenlenen 'Şehit Heniyye'den son çağrı' etkinliği için binlerce kişi Ayasofya Meydanı'nda toplandı. Kalabalıklar Beyazıt'tan Ayasofya Meydanı'na yürüdü.

3 Ağustos 2024 Cumartesi 18:39 - Güncelleme:
Gazze için tek yürek! On binlerce kişi şehit Haniye'nin son çağrısı üzerine Ayasofya Meydanı'na akın etti
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Alçak bir suikastla şehit edilen Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye, 3 Ağustos Cumartesi günü için tüm Arap, İslam ve dünya ülkelerini, Gazze halkına ve İsrail hapishanelerindeki Filistinli esirlere destek olmak adına meydanlara inmeye çağırmıştı.

Haniye'nin kısa zaman önce yaptığı Filistin halkına destek çağrısı üzerine bugün saat 18.30'da İstanbul'da Ayasofya Meydanı'nda gerçekleştirilecek Filistin'e destek mitingi için on binlerce kişi bir araya geldi.

Sivil Toplum Kuruluşları ve gönüllüler, Filistin Dayanışma Platformun öncülüğünde Filistin'e destek için Ayasofya Meydanında toplanacak.

BİLAL ERDOĞAN: FİLİSTİN ÜMMETİN DAVASI

Miting öncesi konuşan İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Bilal Erdoğan, "Rahmetli şehidimiz İsmail Haniye şehadetinden hemen önce bütün İslam dünyasına bütün Müslümanlara bir çağrıda bulunmuştu. Cumartesi günü meydanlara çıkın cumartesi günü soykırıma karşı çıkın cumartesi günü ses verin demişti. Tabii biz bunun, onun son çağrısı olduğunu bilmiyorduk. Haniye'nin vasiyetine sahip çıkmak için buradayız. İran ziyareti sırasındaki kalleş pusu tam bir İsrail korkaklığına yaraşır şekilde gerçekleşti ve bu şehidimizin son çağrısı oldu. Dünya barışı Ortadoğu ve Filistin'de barışla olur. Güçlü olmak zorundayız ki Müslümanlara karşı kalkışmayı düşünenler bunu bilsin. Türkiye güçlü olursa dünyada bütün mazlumlar rahat uyur" dedi.

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