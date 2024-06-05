AK Parti İstanbul Gençlik Kolları üyeleri, İsrail'in, Refah ve Gazze'deki saldırılarına tepki göstermek için Ayasofya Meydanı'nda "Say Stop" eylemi gerçekleştirdi.

Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde akşam namazını kılan gençler, ardından tekbirlerle meydanda bir araya geldi.

Grup "Müslüman zulme boyun eğmez, "Sessiz kalma soykırıma ortak olma", "Ey dünya daha kaç çocuk ölmeli", "Filistin elbet özgür olacak", "Her yer Filistin her yer Gazze", "İsrail savaş suçlusudur" yazılı pankartlar taşıdı.

İsrail aleyhine slogan atan gençlere çevredeki vatandaşlar ile bazı turistler de İngilizce ve Arapça sloganlarla destek verdi.

Etkinlik kapsamında meydana kurulan çadıra, İsrail ordusunun Refah'taki saldırılarında hayatını kaybeden Filistinlileri temsilen görseller konuldu, yakılan ateşin etrafına oturularak oradaki zorlu yaşam şartları canlandırıldı.

Burada grup adına açıklama yapan AK Parti İstanbul Gençlik Kolları üyesi Ömer Faruk Atçı, İsrail'in saldırılarına tepki göstermek için her platformda bulunduklarını söyledi.

Atçı, "Bugün 'Say Stop' eylemlerimize Gazze'deki çocukların terör devleti İsrail tarafından katledilmeye devam edildiği 242'nci günde devam ediyoruz. Bugün, güvenli bölge ilan edilen Refah'taki çadır kampının, terör devleti İsrail'in savaş uçaklarıyla bombalanması sonucunda, arasında çocukların da bulunduğu sivillerin yanarak can vermesinin üzerinden tam 7 gün geçti." diye konuştu.

Atçı, İsrail'in işlediği savaş suçlarının sadece Filistin'i ya da İslam dünyasını ilgilendirmediğini, dünyadaki vicdanlı insanların sorunu olduğunu kaydetti.

İsrail'in kurulmasının ardından şiddet ve katliamlara hiç ara vermediğini hatırlatan Atçı, "Gazze'de çocuklar, televizyonda dahi izlemesine müsaade edilmemesi gereken şiddet sahnelerinin başrolünde. Gazze'de çocuklar, ismini dahi bilmediği silahlar tarafından hedef alınıyor. Gazze'de çocuklar, neyin niçin olduğundan habersiz şekilde, sadece doğuyor ve yaşamadan ölüyor." ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin İsrail'e karşı verdiği mücadeleye dikkati çeken Atçı, şunları kaydetti:

"Uluslararası güçlerin etkisizliği ve gelişmiş ülkelerin İsrail'e desteğine rağmen Türkiye olarak, ticari ilişkilerimizi keserek ve uluslararası kamuoyunda kullandığımız dille İsrail'i günden güne dışlamak ve yıpratmak için elimizden geleni yapıyoruz. Türk halkı olarak, şu an bu zulme verilen her türlü direkt ve dolaylı desteği boykot ederek ve zulmün daha fazla duyurulmasını sağlayarak elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz."

