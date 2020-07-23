23 Temmuz 2020 Perşembe 17:55 - Güncelleme: 23 Temmuz 2020 Perşembe 17:55

Ayasofya Camii 86 yıl sonra ibadete açılıyor. Yarın kılınacak olan cuma namazı öncesi Ayasofya imamı ve müezzinleri belli oldu. Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, yarın Ayasofya Camii'nde kılınacak ilk cuma namazı için imam olarak Ferruh Muştuer'in atandığını açıkladı. Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Ayasofya Camisi'ne Prof. Dr. Mehmet Boynukalın, Ferruh Muştuer ve Bünyamin Topçuoğlu'nun imam olarak atandığını açıkladı. Mehmet Hadi Duran, İbrahim Çoban, Şükrü Asıleren, Alpcan Çelik, Rıdvan Akbaş ise müezzin olarak görev yapacak. Bu açıklama sonrası vatandaşlar Ayasofya müezzini Şükrü Asıleren kimdir? Şükrü Asıleren kaç yaşında ve nereli? sorularına cevap aramaya başladı. İşte Ayasofya müezzinlerinden Şükrü Asıleren hakkında merak edilenler...

AYASOFYA MÜEZZİNİ ŞÜKRÜ ASILEREN KİMDİR?

Şükrü Asıleren TRT'de yayınlanan Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışmasında ikinci olmuştu. Kuran-ı Kerim okuma yönündeki eğitimin çocukluk yaşlarında başlayan Şükrü Asıleren, 9 yıldır Kadıköy Selami Çeşme Camisi Müezzini olarak görev yapıyordu.

Kadıköy Selami Çeşme Camisi Müezzini Şükrü Asıleren 9 yıldır müezzinlik yaptığını ve Kuran-ı Kerim okuma yönündeki eğitiminin çocukluk çağlarında başladığını açıklamıştı.

Ayasofya Cami'de kılınacak ilk cuma namazı için hazırlıklar sürüyor. Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, "3 imam ve 5 müezzin arkadaşımızı inşallah Ayasofya Camiisi'ne atıyoruz" açıklamasında bulundu. Prof. Dr. Ali Erbaş'ın açıkladığı isimler şunlar:

AYASOFYA CAMİİ'NİN İMAMLARI

Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi İslam Hukuku Ana Bilim Dalı hocalarından Kurra Hafız Prof. Dr. Mehmet Boynukalın, İstanbul Yeni Camii İmam Hatibi Kurra Hafız Ferruh Muştuer, İstanbul Fatih Camii İmam Hatibi Kurra Hafız Bünyamin Topçuoğlu.

AYASOFYA CAMİİ'NİN MÜEZZİNLERİ

Sultanahmet Camii Müezzini Mehmet Hadi Duran, Sultanahmet Camii Müezzini İbrahim Çoban, İstanbul Kadıköy Selamiçeşme Camii Müezzini Şükrü Asıleren, İstanbul Emirgan Camii İmam Hatibi Alpcan Çelik, Beyazıt Camii Müezzini Rıdvan Akbaş.

Kur'an-ı Kerim tilavetlerinin ardından Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, okunan hatimlerin ve surelerin duasını yapacak. Ayasofya Camii’ne atanan imam ve müezzinler de belli oldu:

* Prof. Dr. Mehmet Boynukalın (imam)

* Ferruh Muştuer (imam)

* Bünyamin Topçuoğlu (imam)

* Mehmet Hadi Duran (müezzin)

* İbrahim Çoban (müezzin)

* Şükrü Asıleren (müezzin)

* Alpcan Çelik (müezzin)

* Rıdvan Akbaş (müezzin)