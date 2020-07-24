Ayasofya ne demek? Ayasofya'nın kelime anlamı

24 Temmuz 2020 Cuma 12:09 - Güncelleme: 24 Temmuz 2020 Cuma 12:09

Ayasofya'nın yeniden cami olması için açılan davanın sonuçlanmasının ardından bugün ilk cuma namazı kılınacak. 86 yıl sonra namaz kılınacak olan Ayasofya'nın kelime anlamı yeniden gündeme geldi. Ayasofya'nın ne demek olduğuyla ilgili araştırmalar sürerken kararın açıklanmasından sonra Ayasofya'nın yeniden cami olması milletçe sevinçle karşılandı. Ayasofya (Hagia Sophia) daha önce 2 kez yıkılarak 3. kez inşa edilmiştir. Dünyanın en eski katedrali olarak kabul edilen Ayasofya, Fatih Sultan Mehmet'in İstanbul'u fethiyle birlikte cami statüsüne geçmiştir. Yıllarca cami olarak ibadete açık olan Ayasofya 86 yıl önce müzeye çevrilmiştir. Bugün yeniden camii olan Ayasofya'nın önünde bekleyen heyecanlı kalabalık caminin avlusunu doldurdu. Peki Ayasofya ne demek? İşte Ayasofya'nın kelime anlamı...

AYASOFYA NE DEMEK? AYASOFYA'NIN (HAGİA SOPHİA) KELİME ANLAMI

Ayasofya adındaki "aya" sözcüğü "kutsal, azize", “sofya” sözcüğüyse herhangi bir kimsenin adı olmayıp Eski Yunancada “bilgelik” anlamındaki sophos sözcüğünden gelir. Dolayısıyla “aya sofya” adı “kutsal bilgelik” ya da "ilahî bilgelik” anlamına gelmektedir.

AYASOFYA'NIN YENİ ADI

Ayasofya camii artık dünyaca müze değil, 'Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi' olarak bilinecek.

Ayasofya Camisi'ne 'Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi' tabelası asıldı. Caminin ön kapısına asılan "Ayasofya Kebir Cami-i Şerifi" yazılı tabelayı Cumhurbaşkanı Erdoğan açtı. Tabelanın Türkçe ve İngilizce olduğu görülüyor.

AYASOFYA'NIN TARİHİ

Doğu Roma İmparatorluğu'nun İstanbul'a yaptığı en büyük kilise olan Ayasofya, aynı yerde üç kez inşa edildi.

Yunanların hakim olduğu (MÖ 660-MS 73) Byzantium şehrinde, bugünkü Ayasofya'nun bulunduğu yere yapılan dini yapı, Roma İmparatoru Septimius Severus tarafından tahrip edildi.

Roma İmparatorluğu hakimiyetindeki şehirde, I. Konstantin'in oğlu II. Konstantin tarafından 360 yılında aynı yere inşa edilen yapı, Hagia Sophia (Kutsal Bilgelik) olarak isimlendirildi.

1. Ayasofya, Doğu Roma İmparatoru Arkadios'un eşi Evdokia'nın Ayasofya önüne gümüş kaplamalı bir heykelinin dikilmesi üzerine çıkan ayaklanmada, yapılışından 44 yıl sonra büyük ölçüde yıkıldı.

Arkadios'un ardından başa geçen İmparator II. Theodosios tarafından mimar Ruffinos'a yeniden yaptırılan Ayasofya, 415'te ibadete açıldı. 2. Ayasofya, 532'ye kadar şehrin en büyük kilisesi olarak varlığını devam ettirdi.

2. Ayasofya, I. Justinianus döneminde çıkan "Nika İsyanı" sırasında açılışından 117 yıl sonra 532'de yakılıp yıkıldı.

AYASOFYA 5 YILDA YENİDEN İNŞA EDİLDİ

Nika İsyanından 39 gün sonra I. Justinianus tarafından Ayasofya'nın inşasına yeniden başlandı.

Bugüne kadar gelen Ayasofya'nın 532 yılında başlayan inşası, 537 yılında tamamlandı.

Ayasofya'nın yapımını, dönemin ünlü bilim insanları fizikçi Miletli İsidoros ve Trallesli matematikçi Anthemius yönetti. İki baş mimar ile birlikte çalışan 100 mimar ve her mimarın emrinde 100 işçi, binanın yapımını 5 yıl 10 ay gibi kısa bir sürede tamamladı.

3. Ayasofya'nın yapımında ahşap malzeme yerine güçlü, çevre şartlarına ve ateşe dayanıklı olduğu için tuğla kullanıldı.