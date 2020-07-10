10 Temmuz 2020 Cuma 11:37 - Güncelleme: 10 Temmuz 2020 Cuma 11:37

Fatih Sultan Mehmet'in 29 Mayıs 1453'te İstanbul'u fethiyle birlikte camiye çevrilen ve yüzyıllarca cami olarak hizmet veren Ayasofya, 24 Kasım 1934 tarihli Bakanlar Kurulu kararıyla müzeye çevrildi. Uzun zamandır gündemde yerini koruyan Ayasofya'nın yeniden cami olarak kullanılması için karar bugün belli olacak. Ayasofya'nın yeniden cami olması için Danıştay'dan gelecek müjdeli haber bekleniyor. Fatih Sultan Mehmet'in emaneti olan Ayasofya ile ilgili son durum nedir? Müslümanların 'kılıç hakkı' olan Ayasofya ne zaman cami olacak? Danıştay'ın Ayasofya kararı açıklandı mı? İşte son gelişmeler...

Osmanlı Devleti döneminde cami olarak kullanılan Ayasofya, 1934 tarihinde Bakanlar Kurulu tarafından alınan kararla müzeye çevrildi. 1500 yıllık mabedin 86 yıl sonra tekrar cami statüsüne kavuşturulması bekleniyor. Müslümanlar için bir hayli önemli olan Ayasofya davası olumlu sonuçlanırsa kararın ülke çapında büyük bir zaferle kutlanması bekleniyor.

DANIŞTAY'IN AYASOFYA KARARI AÇIKLANDI MI?

Ayasofya'nın müzeye dönüştürülmesiyle ilgili 1934 tarihli Bakanlar Kurulu kararının iptali istemiyle Danıştay 10'uncu Dairesi'nde açılan davanın duruşması 2 Temmuz'da yapıldı.

Başvuru Danıştay tarafından değerlendirildi ve duruşma sona erdi. Danıştay'ın Ayasofya kararını bugün yazılı olarak açıklaması bekleniyor. Ayasofya'nın cami olarak ibadete açılıp açılmayacağı Danıştay kararından sonra belli olacak.

AYASOFYA NE ZAMAN CAMİ OLACAK?

Ayasofya'yı müze yapan Bakanlar Kurulu kararının Danıştay tarafından bugün iptal edilmesi bekleniyor. Danıştay'ın Ayasofya kararı cami olarak ibadede açılması yönünde çıkarsa tarihi mirasımızın hemen ibadete açılması şeklinde değil gerekli işlemlerin yapılarak kısa sürede yürürlüğe girmesi bekleniyor. Beklentiler içerisinde Ayasofya'nın 15 temmuz günü ilk namazın kılınacağı şekilde açılması da var.

Ayasofya'nın ibadete açılabilmesi için açılan dava eğer olumlu sonuçlanırsa Ayasofya 15 Temmuz'da ibadete açılacak. 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde Ayasofya'nın açılacak olması Milli demokrasimizi daha da güçlendirecek.

GÖZLER YÜKSEK YARGIDA

Sürekli Vakıflar Tarihi Eserlere ve Çevreye Hizmet Derneği 2016 yılında ikinci kez Danıştay’a dava açmış, Ayasofya’nın camiden müzeye çevrilmesine ilişkin 86 yıllık Bakanlar Kurulu kararının iptalini istemişti. Dernek karardaki Gazi Mustafa Kemal Atatürk’e ait imzanın da sahte olduğunu öne sürmüştü. Danıştay 10. Dairesi’nin bugün bu davayı karara bağlaması bekleniyor.

AYASOFYA NE ZAMANDIR MÜZE?

Ayasofya, 80 yıldan fazladır müze olarak kullanılıyor. Daha önce de 1400 yıldan fazla ibadet merkezi olarak hizmet gördü. Bizans İmparatorluğu döneminde kilise olarak kurulan yapıt, 1453'te İstanbul'un fethi sonrası cami olarak hizmet vermeye başlamıştı.

BAŞKAN ERDOĞAN'IN AYASOFYA AÇIKLAMASI

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ayasofya'nın camiye dönüştürülmesi konusunda Danıştay kararını işaret etti.

Haziran başında TRT'de açıklamalarda bulunan Başkan Erdoğan, "Bu ülkenin dinamiklerinde tutuşan yanan bir şey var. Öyleyse şu anda biz hukuk devleti olarak Danıştay'ın kararını bekliyoruz. Karardan sonra atılması gereken adım neyse ona göre gereken adımlar atılır" demişti.

Erdoğan, "Turistler Sultanahmet, Süleymaniye, Fatih Camii'ne geliyorlar, herhangi bir ödeme yapıyorlar mı? Aynı şeyi Ayasofya'da da yaparlar. Müze statüsünden çıkar. Zaten daha sonradan buraya böyle bir statü verildi. Bu da yine CHP zihniyetinin bir adımıdır. Bu adımı değiştiririz." demişti.