30 Temmuz 2020 Perşembe 19:03 - Güncelleme: 30 Temmuz 2020 Perşembe 19:03

Müslümanlar için çok önemli bir yeri olan Ayasofya için Kurban bayramı resimli mesajları bir arada arama motorlarında yoğun olarak araştırılıyor. En güzel Ayasofya bayram mesajları haberimizde. Cuma günü, Müslümanlar için bayram niteliğinde bir gündür. Kurban Bayramı'nın bu sene cuma gününe denk gelmesiyle birlikte vatandaşlar eşine dostuna Ayasofya temalı resimli bayram mesajları göndererek sevincini paylaşıyor. Sevdiklerinize göndereceğiniz Ayasofya resimli bayram mesajları ile günün anlam ve önemini hatırlatabilirsiniz. İslam aleminde çok özel bir yeri olan Cuma gününde Kurban Bayramı idrak edilecek. İşte birbirinden güzel Ayasofya resimli bayram mesajları...

Müslüman alemi olarak bayram saydığımız ve dua kapılarının açık olduğu bilinen Cuma günü yapılan ibadetler çok önemlidir. Özellikle Cuma günü içerisinde öyle bir vakit vardır ki Allah bu vakitte edilen duaları asla geri çevirmez. İşte en güzel Ayasofya cuma mesajları...

İslam âleminin heyecanla beklediği Kurban Bayramı'nda koronavirüs tedbirleri kapsamında sosyal mesafeye uyularak bayramı namazı kılınacak. Bayran namazının ardından ise insanlar sevdiklerinin bayramını kutlayacak. Bu sene koronavirüs nedeniyle sosyal mesafe kapsamında kutlanacak olan Kurban Bayramı için Ayasofya resimli bayram mesajlarını haberimizde derledik...

AYASOFYA BAYRAM MESAJLARI

Sevgi ve saygının daha da güçlendiği, hoşgörü ve dayanışma duygularının pekiştiği, aile ve milletimizin birleştirici özel günlerinden Kurban Bayramı'nız mübarek olsun.

Kurban Bayramı'nın tüm insanlığa barış ve huzur getirmesini diliyor; yurt içinde ve yurt dışında yaşayan vatandaşlarımız ile tüm İslam aleminin bayramını kutluyorum...

Küslerin barıştığı, ayrı düşenlerin kavuştuğu, safların sıklaştığı, umutların tazelendiği, yüreklerin heyecanla çarptığı bir bayrama daha ulaştık. Kurban Bayramı'nız mübarek olsun.

Kurban Bayramı'nın başta İslam alemi olmak üzere tüm dünyaya sevgi, barış, dostluk ve kardeşlik getirmesini diliyorum. İyi bayramlar...

Bayram günleri, maddi ve manevi dayanışmanın; sevgi, saygı, hoşgörü ve barışın da doruğa ulaştığı günler olsun. Bayram’ınız mübarek olsun.

Özlemleri gideren, her türlü dargınlıkları ve kırgınlıkları unutturan bayramlar, sevgi ve hoşgörü duygularını güçlendirerek, sevinç ve mutluluğu yaşadığımız özel günlerdir. Sizin ve ailenizin Kurban Bayramı'nı tebrik ediyorum.

Dua kapılarının ağzına kadar açık, bela ve kötülüklerin arındırıldığı bu güzel günün hayırlara vesile olmasını dilerim. Kurban Bayramınız kutlu olsun.

Bayramlar; dargınlıkların unutulduğu, incinen gönüllerin tamir edildiği, coşkuyu ve sevinci hep birlikte yaşayabildiğimiz en özel zamanlardır. Kurban Bayramı’nız kutlu olsun.

Bütün İslam aleminin Kurban Bayramı'nı kutlar, bu mübarek ayın tüm insanlığa barış, huzur ve hoşgörü getirmesini temenni ederim.

Bir bayramı daha birlikte görmeyi nasip eden yaradana şükrederken kaybettiklerimize Allah'tan rahmet dilerim. Herkesin kestiği kurbanların kabul olması dileğiyle, kurban bayramınız mübarek olsun.

İki mübarek günün bir arada yaşandığı bu günde herkesin kurban bayramını en içten dileklerimle kutlar sevdiklerinizle birlikte nice bayramlar dilerim.

Hayat nefes aldığımız kadardır, gerçek olan güzellikler yaşandıkça anlaşılır bu güzel günde birlikte yaşamanın ümidi ile Kurban Bayramınızı Kutlarız…

Tüm yürekler sevinç dolsun umutlar gerçek olsun acılar unutulsun dualarımız kabul ve bayramınız mübarek olsun.

Kestiğiniz kurbanlar kabul olsun… İyi niyetle başladığımız her gün sevdikleriniz hep sizinle olsun... Kurban Bayramınız mübarek olsun.

Kurban Bayramı’nın bütün evlere, gönüllere, huzur ve bereket getirmesini Cenabı Allah’tan niyaz ediyorum.

Yüce dinimizin bizlere en güzel hediyelerinden biri olan Kurban Bayramına ulaşmanın emsalsiz huzur ve sevincini yaşıyoruz. Kurban Bayramı'mız mübarek olsun…

Heyecan ve özlemle beklenen kutsal Kurban Bayramı geldi, hoş geldin. Mübarek bayram ulusumuza sağlık, huzur, mutluluk, bolluk ve bereket getirsin. Hayırlı bayramlar dileğiyle.

Kurban Bayramı'nın başta İslam alemi olmak üzere tüm dünyaya sevgi, barış, dostluk ve kardeşlik getirmesini diliyorum. İyi bayramlar...

Kardeşliğin doğduğu, sevgilerin birleştiği, belki durgun, belki yorgun, yine de mutlu, yine de umutlu, yine de sevgi dolu nice bayramlara..

Damağınızı, ruhunuzu ve çevrenizi tatlandıran, gerçekten güzel ve bereketli bir Kurban bayramı dileriz. Hayırlı Bayramlar...

Bugün Bayram! Mübarek Kurban Bayramı Tüm insanlar birbirlerine daha çok yakınlaşsın, dargınlıklar ortadan kalksın, kardeşlik ve dostluk duyguları daha da kuvvetlensin. Tüm insanlar neşe ve mutluluk denizinde yüzsün. Bugün sevinç günü, kederleri bir yana bırakıp mutlu olalım. Hayırlı bayramlar.

Bugün ellerinizi her zamankinden daha çok açın. Avucunuza melekler gül koysun, yüreğiniz coşsun. Kurban Bayramınız hayırlara vesile olsun.

En güzel bayramların en güzel anlıları sadece bugün değil her gün size güzel bir anı olsun! Kurban Bayramınız Mübarek Olsun

Bugün sevinç günü, kederleri bir yana bırakıp mutlu olalım. Kurban Bayramı'nı doya doya yaşayalım. Hayırlı bayramlar!