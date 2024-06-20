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Ayasofya, yıkılsa dahi aslına uygun yapılabilecek! Dijital ikizi çıkarıldı

Dünyanın en önemli tarihi miraslarından olan Ayasofya Camii'nin bütüncül planı tamamlandı. Her santimetresi taranarak dijital ikizi çıkarılan Ayasofya, yıkılsa dahi aslına uygun yapılabilecek.

20 Haziran 2024 Perşembe 09:05 - Güncelleme:
Ayasofya, yıkılsa dahi aslına uygun yapılabilecek! Dijital ikizi çıkarıldı
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Ayasofya Camii'nin 'Bütüncül Planı' tamamlanarak dijital ikizi çıkarıldı. Statik modellemesi hazırlanan Ayasofya'da hasarlar tespit edilip, yapılacak müdahaleler belirleniyor.

AYASOFYA'NIN DİJİTAL İKİZİ ÇIKARILDI

537 yılından beri ayakta olan Ayasofya Camii'nin 'Bütüncül Planı' tamamlandı. Her santimetrekaresi taranan yapının dijital ikizi çıkarıldı ve gelecek kuşaklara aktarılmak üzere arşivlendi. Böylece olası bir İstanbul depreminde Ayasofya tamamen yıkılsa bile, yeniden aynı şekilde inşa edilebilecek. Vakıflar Genel Müdürlüğü'nden Şengül Koncagül, yapılan çalışmaları anlattı:

BEYAZIT MİNARESİ HASSAS

"Bugüne kadar yapılmış projeler, tezler, kitaplar da veri tabanına eklendi. İkinci aşamada yapının statik modellemesinin yapılarak deprem hasarlarının neler olabileceğinin öngörülerek, önlem almaya çalışacağız. Şu anda Beyazıt Minaresi, en çabuk hasar alabilecek yapı olarak tespit edildi. Kubbeler için de olası hasarlar tespit ediliyor ve yapılacak müdahaleler belirleniyor."

BÜTÜN ÖZELLİKLERE SAHİBİZ

"Duvardaki boşluğundan, kubbesindeki çatlağından yapılan mozaiklerin durumundan, zeminine kadar bilgi sahibi olup, bu bilgiler ışığında tarihi dokusunu, özelliğini bozmadan, üstün yapısına zarar vermeden yapıldığı yıldan bugüne kadar ki halini korumak için, en ince ayrıntılarıyla çalışma yapıyoruz. Projeden elde edilen verilerle yapıyı üçüncü büyük onarıma almış olacağız."

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