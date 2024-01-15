Ayasofya'da biletli ziyaret dönemi

Kültür ve Turizm Bakanlığının restorasyon ve koruma çalışmaları kapsamında başlattığı yeni düzenleme kapsamında, galeri katını ziyaret edecekler III. Ahmet Çeşmesi karşısında açılan gişeden biletle camiye giriş yapıyor.

İbadet dışında tarihi camiye yapılan turistik geziler, 25 avro giriş ücreti ile gerçekleşiyor.

Girişler caminin güney cephesinde yer alan II. Beyazıd minaresi altındaki tünel ve giriş rampası ile kontrollü bir şekilde sağlanırken, galeri katında yapılan gezinin ardından kuzeydoğu yönündeki rampa ile çıkış yapılıyor.

Camii harim katı ile Osmanlı dönemi eklerini görerek cennet-cehennem kapısından geçen turistler, bu bölümdeki Bizans dönemi mozaiklerini de inceleyebiliyor.

QR kod uygulamasıyla hayata geçirilen sistemle ziyaretçiler cep telefonlarının kulaklıkları veya sağlanacak tek kullanımlık kulaklıklarla ibadet edenleri rahatsız etmeden 23 dilde bilgi alabiliyor.

Yeni uygulama ile camiye ibadet için gelenlerle turistik amaçlı ziyaret gerçekleştirenlerin ayrılması ve girişlerde oluşan yoğunlukların önlenmesi, ibadet ortamı bozulmadan turistlerin ziyaretlerini gerçekleştirebilmeleri amaçlanıyor.

- "Uygulama başarılı"

Yeni başlanan uygulamanın ilk gününü AA muhabirine değerlendiren İstanbul Rehberler Odası Yönetim Kurulu Üyesi Doğancan Işık, "Öncelikle hayırlı olsun hepimiz için. İlk günün getirdiği tabii ki ufak bir karmaşa var ama hem biz rehberler olarak hem de gişedeki arkadaşların anlayışlı ve hızlı çözüm odaklı davranışları sayesinde ufak tefek sorunları hallettik. Umarım en kısa zamanda da sorunsuz bir şekilde girişler ilerleyecektir." diye konuştu.

Daha önce namaz saatlerinde rehberli grupların camiyi gezmesinin yasak olduğunu belirten Işık, artık ziyaret alanının ayrıldığı üst galeride turistik ziyaretlerin yapılabileceğini kaydetti.

Işık, yeni uygulamaya ilişkin şu bilgileri verdi:

"Açılan ziyaret alanı özellikle yabancı turistlerin ayrı bir alanda kalması ve namaz saatinde özellikle gürültüyü engellemek için yapıldı. Uygulama konusunda gerçekten başarılı. Yabancı turistler şu an belirli olan ücreti (25 avro) ödeyip bu alanı ziyaret edebiliyorlar. Türk misafirler namaz saatlerinde ana bölüme ücretsiz girebiliyorlar, gezebiliyorlar ve namazlarını kılabiliyorlar. Namaz saati dışında yeni açılan üst kattaki ziyaret alanını gezmek isterlerse, onlar da yabancılar gibi aynı ücreti ödeyip ziyaret edebiliyorlar."