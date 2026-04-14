İstanbul'un simgesi Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde gerçekleştirilen provokatif eylem büyük tepki çekti. Cami içerisinde dini ve ideolojik içerikli bayrak açıp anı videoya kaydeden 2 yabancı uyruklu şüpheli, polis ekiplerinin titiz çalışması sonucunda kısa sürede yakalandı ve tutuklama kararıyla cezaevine gönderildi.

İSTANBUL EMNİYETİ PROVOKATÖRLERE GÖZ AÇTIRMADI

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 9 Nisan'da Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'ndeki provokatif eylemle ilgili çalışma yaptı.

Ekipler, M.M. (35) ile K.M. (42) isimli yabancı şüphelilerin, cami içerisinde dini ve ideolojik içerik taşıyan sembolik bayrak açtığını ve bunu videoya kaydettiklerini belirledi.

FATİH'TEKİ OTELDE GÖZALTINA ALINDILAR

Şüpheliler, ekiplerce Fatih Balat Mahallesi'nde kaldıkları otelde gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından 11 Nisan'da adliyeye sevk edilen 2 şüpheli, çıkarıldıkları hakimlikçe "halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçundan tutuklandı.