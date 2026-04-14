İSTANBUL 18°C / 8°C
Parçalı bulutlu, güneşli
14 Nisan 2026 Salı / 27 Sevval 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    44,7332
  • EURO
    52,8332
  • ALTIN
    6892.68
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Ayasofya'da çirkin provokasyon: Yunan turistler tutuklandı
Güncel

Ayasofya'da çirkin provokasyon: Yunan turistler tutuklandı

Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde dini ve ideolojik içerik taşıyan sembolik bayrak açarak eylemi videoya kaydeden 2 yabancı uyruklu şüpheli, İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerince Fatih'te kaldıkları otelde gözaltına alındı ve çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi.

AA14 Nisan 2026 Salı 16:30
ABONE OL

İstanbul'un simgesi Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde gerçekleştirilen provokatif eylem büyük tepki çekti. Cami içerisinde dini ve ideolojik içerikli bayrak açıp anı videoya kaydeden 2 yabancı uyruklu şüpheli, polis ekiplerinin titiz çalışması sonucunda kısa sürede yakalandı ve tutuklama kararıyla cezaevine gönderildi.

İSTANBUL EMNİYETİ PROVOKATÖRLERE GÖZ AÇTIRMADI

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 9 Nisan'da Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'ndeki provokatif eylemle ilgili çalışma yaptı.

Ekipler, M.M. (35) ile K.M. (42) isimli yabancı şüphelilerin, cami içerisinde dini ve ideolojik içerik taşıyan sembolik bayrak açtığını ve bunu videoya kaydettiklerini belirledi.

FATİH'TEKİ OTELDE GÖZALTINA ALINDILAR

Şüpheliler, ekiplerce Fatih Balat Mahallesi'nde kaldıkları otelde gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından 11 Nisan'da adliyeye sevk edilen 2 şüpheli, çıkarıldıkları hakimlikçe "halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçundan tutuklandı.

  • Ayasofya provokasyonu
  • provokatif eylem
  • İstanbul Emniyet
  • halkı kin ve düşmanlığa tahrik
  • yabancı uyruklu tutuklama

ÖNERİLEN VİDEO

Denizlerde sinir harbi

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.