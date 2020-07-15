İSTANBUL 26°C / 19°C
Parçalı bulutlu, güneşli
15 Temmuz 2020 Çarşamba / 24 Zilkade 1441
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    6,8652
  • EURO
    7,8506
  • ALTIN
    399.286
  • BIST100
    117741
  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Ayasofya'da dikkat çeken anlar: Çalışmalar sürüyor
Güncel

Ayasofya'da dikkat çeken anlar: Çalışmalar sürüyor

Başkan Erdoğan'ın 24 Temmuz Cuma günü Ayasofya'da ilk namazın kılınacağını açıklamasının ardından tarihi mekanda hazırlıklar sürüyor

DHA15 Temmuz 2020 Çarşamba 13:25 - Güncelleme: 15 Temmuz 2020 Çarşamba 13:25
ABONE OL

Ayasofya Camii'nde çalışmalar devam ediyor. Müze tabelası sökülürken İstanbul Emniyet Müdürü Zafer Aktaş da incelemelerde bulundu.

MÜZE TABELASI SÖKÜLDÜ

Ayasofya Camii'nde 24 Temmuz için çalışmalar tüm hızıyla sürüyor.

Ayasofya Camii'nin hemen girişinde bulunan Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın müze tabelası, restorasyon çalışmaları kapsamında bu sabah söküldü. Tabelanın yeri boş kalırken, emniyet güçlerinin geniş güvenlik önlemleri ise sürüyor. 24 Temmuz tarihinden önce içeriye giriş çıkışlara izin verilmiyor.

EMNİYET MÜDÜRÜ İNCELEDİ

İstanbul Emniyet Müdürü Zafer Aktaş da gelerek incelemelerde bulundu. Aktaş, "Burada Ayasofya tedbirleri ve 15 Temmuz ile alakalı etkinlikler için buraya geldik. Devamında Ayasofya'da alınan tedbirleri yerinde incelemek ve değerlendirmek için burada geziyoruz. İnşallah 24 Temmuz'da açılış ile alakalı tedbirlerimiz yerinde denetleyip göreceğiz ilave tedbirler alacağız. Açılışta vatandaşımızın rahat ve huzur ibadetlerini yapmalarını sağlayacağız inşallah" ifadelerini kullandı.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.