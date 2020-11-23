23 Kasım 2020 Pazartesi 12:12 - Güncelleme: 23 Kasım 2020 Pazartesi 12:12

Ayasofya'da 7 yıldır bulunan dev iskelenin söküm işlemleri tamamlandı. Uzun yıllardır dev iskelenin kapattığı 'Serafim Melekleri' figürü de iskelenin kaldırılmasının ardından ortaya çıktı. Bu gelişmenin ardından vatandaşlar Serafim Melekleri nedir? sorusuna yanıt aramaya başladılar. Hristiyan ve İbrani inançlarına göre yapılmış olan Serafim Meleklerinin 6 kanatları vardır. İşte Ayasofya'daki Serafim Melekleri figürünün tasviri.

SERAFİM MELEKLERİ NEDİR?

Serafim Melekleri ibrani / hristiyan inancına göre en üst düzeydeki meleklerdir. İbrani mitolojisine göre tanrıya en yakın meleklerdir. Ayasofya'nın kubbesini taşıyan altı kanatlı dört melek figürü de serafimdir.

Ayasofya'da 7 yıldır bulunan dev iskelenin sökülmesiyle birlikte Uzun yıllardır dev iskelenin kapattığı 'Serafim Melekleri' ortaya çıktı.

Uzun yıllar müze olarak kullanılan ve 86 yıl sonra, 24 Temmuz'da ibadete açılan Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde bulunan dev iskelenin sökümüne kısa bir süre önce başlanmıştı.

1993'te ana kubbe onarımı için kurulup 17 yıl kullanılan iskele İstanbul'un 2010 yılında Kültür Başkenti olması üzerine bakanlık talimatıyla kaldırılmıştı. Ancak dev iskele, 2013'te iç duvarların onarımı için yeniden kurulmuştu.

İskele, proje süresi 650 gün olmasına rağmen 2013'ten bu yana Ayasofya'da varlığını sürdürüyordu.

YENIDEN İBADETE AÇILMIŞTI

Danıştay 10'uncu Dairesi, 10 Temmuz'da, Ayasofya'nın camiden müzeye dönüştürülmesine dair 24 Kasım 1934 tarihli Bakanlar Kurulu kararını iptal ederek, yeniden camiye dönüştürülmesinin yolunu açmıştı. Bu kararın ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ayasofya'nın Diyanet İşleri Başkanlığı'na devrini ve ibadete açılmasını öngören Cumhurbaşkanlığı Kararı'nı imzalamıştı.

Ayasofya, 24 Temmuz'da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da katıldığı Cuma namazı ile birlikte yeniden ibadete açılmıştı.Ayasofya Camii'nde restorasyon çalışmalarının tamamlanmasıyla, yapının büyük bölümünü işgal eden iskele söküldü. İskelenin kaldırılmasıyla beraber 'Serafim Melekleri' figürü de ortaya çıktı.