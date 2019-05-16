Yazar Demirci, Ayasofya’yı Müslümanların yaptığını açıkladı

Şair-yazar Senai Demirci, İslam ve Müslümanlık konularındaki açıklamalarıyla dikkat çekiyor. Demirci, SuperHaber’den Hülya Okur ile yaptığı röportajda Ayasofya ile ilgili çarpıcı bir açıklamada bulundu.

Ayasofya ile ilgili konuşan Senai Demirci, Ayasofya’nın Hristiyanlar tarafından değil Müslümanlar tarafından yapıldığını iddia etti.

Ayasofya’nın Hristiyanlar tarafından değil Müslümanlar tarafından yapıldığını belirten Senai Demirci, “Ayasofya’yı yapan Hristiyanlar değil, Müslümanlardır. Çünkü İsa Aleyhisselama tabi olanların yaptığı mabet, Müslümanların yaptığı mabettir. O günün kilisesi bugünün camisi ile eşittir. Çünkü son dinin son mensupları bir mabet inşa ediyor. Din kelimesini kültürel bağlamdan uzakta tarif edelim, din: borç demektir.” ifadesini kullandı.