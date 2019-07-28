28°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,6691
  • 6,3392
  • 256.489
  • 102837
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

Sezai Temelli, Ayaz ve Nupelda'nın katillerini değil, öğretmenleri uyardı

HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli ve beraberindeki heyet, PKK'lı teröristlerin tuzakladığı patlayıcının infilak etmesi sonucu hayatını kaybeden 8 yaşındaki Ayaz ve 4 yaşındaki Nupelda Güloğlu kardeşlerin ailesinin evine gitti.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Sezai Temelli ve beraberindekiler, PKK'lı teröristlerce döşenen el yapımı paylayıcının infilak etmesi sonucu hayatını kaybeden Ayaz ile Nupelda'nın annesi Cevriye ile babası Ekber Güloğlu'nun evine geldi.

PKK DEMEDİ, ÖĞRETMENLERİ UYARDI

Temelli, ziyaret sonrası AA muhabirine yaptığı açıklamada, ailenin tarifi olmayan bir acı yaşadığını söyledi. 

Çocukların iyi bir geleceğe sahip olması gerektiğini vurgulayan Temelli, "İki, üç, dört ve beş yaşında çocuklarımızı kaybetmek istemiyoruz. Gerçekten acımız çok büyük. Okullarda öğretmenlerimize de önemli bir vazife düşüyor. Hem kreşlerde hem de okullarda çocuklarımıza muhakkak bu konuyu iyi anlatmaları gerekiyor. Tanımsız ve onlar için merak uyandıran tehlikeli cisimlerden uzak durmaları gerçekten çok önemli." dedi. 

Saraçhane´de gerginlik

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Van Kalesi'nde ortaya çıktı! Kafatası yok, 2 bin 700 yılık...

Van Kalesi'nde ortaya çıktı! Kafatası yok, 2 bin 700 yılık...

Yeşilçam'ın usta oyuncusu son yolculuğuna uğurlandı

Yeşilçam'ın usta oyuncusu son yolculuğuna uğurlandı

Ruhani'den 'bölgedeki gerginlik' açıklaması

Ruhani'den 'bölgedeki gerginlik' açıklaması

Düzce'deki sel felaketinden acı haber geldi! İlayda'nın cansız bedeni bulundu

Düzce'deki sel felaketinden acı haber geldi! İlayda'nın cansız bedeni bulundu

Tüm şeritleriyle trafiğe açıldı

Tüm şeritleriyle trafiğe açıldı

'Yıl sonu itibarıyla bu 300 bini aşar'

'Yıl sonu itibarıyla bu 300 bini aşar'

İran'la gerginlikler arasında İsrail Arrow 3'ü test etti

İran'la gerginlikler arasında İsrail Arrow 3'ü test etti

Bakanlık açıkladı: Sayı 408 oldu

Bakanlık açıkladı: Sayı 408 oldu
 

POPÜLER HABERLER

Ekipler daha iyi bir hizmet için zoru başardı!

Ekipler daha iyi bir hizmet için zoru başardı!

Yemek hazırlarken virüslere dikkat!

Yemek hazırlarken virüslere dikkat!

Günün en çok paylaşılan fotoğrafları

Günün en çok paylaşılan fotoğrafları

Komşulara yasak koydular

Komşulara yasak koydular

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA