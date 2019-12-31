31.12.2019 18:16 - Güncelleme: 31.12.2019 18:16

Ayça Erturan kimdir? Ayça Erturan'ın eşi Oğulcan Kırca kim, nereli? gibi soruların yanıtları tüm Yaparsın Aşkım takipçileri tarafından merak ediliyor. Bu akşam saat 20:00'de FOX TV'de ekranlara gelecek olan Yaparsın Aşkım yarışmasına Ayça Erturan da katılıyor. Yaparsın Aşkım'ın yılbaşı özel bölümünde konuk olarak yarışacak olan Ayça Erturan ve eşi Oğulcan Kırca hakkında araştırmalar yapılıyor. Ayça Erturan ve eşi Oğulcan Kırca'ya dair merak edilenlerin tümünü sizler için derledik.





AYÇA ERTURAN KİMDİR?

1 Ağustos 1983 tarihinde İstanbul'da doğan Ayça Erturan, Marmara Üniversitesi Radyo ve Televizyon bölümünden mezundur. Üniversitede okurken aynı zamanda Pera Güzel Sanatlar’da oyunculuk eğitimi aldı. BKM adıyla bilinen Beşiktaş Kültür Merkezi topluluğunun bir üyesi olan Ayça Erturan, birçok televizyon dizisinde, tiyatro oyununda ve reklam filminde rol almıştır.





İlk sinema deneyimini, Çok Film Hareketler Bunlar filmiyle yaşamıştır. 2015 yılında Faik Ergin, Oya Aydoğan, Selahattin Taşdöğen ve Eylük Öztürk gibi tanınmış oyuncuların rol aldığı Aşk Nerede adlı sinema filminde oynayan Ayça Erturan, aynı yıl Evli ve Öfkeli adlı dizide Ebru Cündübeyoğlu, Sarp Akkaya, Serkan Altunorak, Birce Akalay ve Yıldız Çağrı Atiksoy gibi ünlü isimlerle birlikte rol almıştır. Ayça Erturan, 31 Ağustos 2014 tarihinde Levent Kırca'nın oğlu Oğulcan Kırca ile evlenmiştir.





Fox TV ekranlarında yayınlanan reyting rekortmeni Kadın adlı dizide Yeliz Ünsal karakterini de canlandıran Ayça Erturan, 1.70 metre boyunda, 60 kilo ve Başak burcudur.





AYÇA ERTURAN'IN EŞİ OĞULCAN KIRCA KİM, NERELİ?

1977 yılında İstanbul’da dünyaya gelen Oğulcan Kırca’nın annesi TRT’de yazar ve yönetmen olarak görev alan Nur Diner, babası ise Levent Kırca‘dır. Özdeş isminde bir erkek kardeşi vardır. Ayrıca babasının Oya Başar ile olan evliliğinden Ayşe ve Umut isimlerinde iki kardeşi vardır.





Bilgi Üniversitesi Sinema Televizyon bölümünden mezun olan Oğulcan Kırca, mezuniyetin ardından Kırca Yapım’ı kurmuş ve ilk kısa metrajlı filmini çekmiştir. TRT’nin desteği ile 41. Antalya Altın Portakal Film Festivali’ne göndermiş, 35 mm’lik bu film yurtdışı dahil 3 bin film içinden çıkarak ödül almıştır.





Bir dönem Olacak O Kadar’da yönetmenlik yapmış, ailesinin yaptığı Son ve Şeytan Bunun Neresinde? isimli uzun metrajlı filmlerde yardımcı yönetmenlik ve dijital efekt süpervizörlüğü görevini üstlenmiştir. Ayça Erturan ile evli olan Oğulcan Kırca baba tarafından aslen Samsun, Ladik’lidir.