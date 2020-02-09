Ayda Mosharraf İsyan performansı izle! Ayda Mosharraf kimdir, nereli?

09.02.2020 14:07 - Güncelleme: 09.02.2020 14:07

TV8 ekranlarında "10 Yılın En iyi Sesi" belli oluyor. Milyonlara hitap eden müzik yarışmasında bu akşam son 10 yılın en iyi sesleri belli olacak. Canlı yayınlanacak olan '10 Yılın En İyi Sesi' bu akşam saat 20.00'de TV 8'de ekranlara gelecek. Ayda Mosharraf İsyan performansı izleyicileri ekrana kilitlemeyi başaracak. İsyan şarkısı ile bir anda gündem olan Ayda Mosharraf hakkında araştırmalar da hız kazandı. Ayda Mosharraf kimdir, nereli? sorularının yanıtları merak ediliyor. Ayda Mosharraf hakkında merak edilenlerin tümünü sizler için araştırdık.

AYDA MOSHARRAF İSYAN PERFORMANSI İZLE!

Ayda Mosharraf İsyan performansı izleyicileri ekrana kilitlemeyi başaracak.

O SES TÜRKİYE AYDA MOSHARRAF 'İSYAN' PERFORMANSI İÇİN TIKLAYINIZ

AYDA MOSHARRAF KİMDİR, NERELİ?

ayda Mosharraf, 8 Ocak 1990 tarihinde İsveç'in Göteborg Şehrinde doğmuştur. 2008 yılından beri İngiltere'de yaşamaktadır. Babası İran'lı Annesi Türk’tür. 10 yaşında şarkı söylemeye başlamıştır. İngiltere'de Üniversitede Psikoloji okumaktadır.

Ayda Mosharraf, 2011 yılında katıldığı Acun Ilıcalı’nın sunduğu “Yetenek Sizsiniz” yarışmasında Hülya Avşar tarafından elenmişti. 2012 yılında da “O Ses Türkiye Yarışması”na katıldı. O Ses Türkiye yarışmasına İngiltere'den katıldı. Ama burada da elendi. Elendikten sonra "Yok Böyle Dans" yarışmasının orkestrasında Acun Ilıcalı’nın isteği ile 3 hafta şarkı söyledi.

16 yaşından beri şarkı yazan Ayda; müziği çok sevdiğini, her nefes alış-verişinde müziği yaşadığını söylüyor. Türk kızı olarak yarışmada olmaktan gurur duyduğunu ve Türkiye’yi uluslararası yarışmalarda temsil etmek istediğini belirtiyor.