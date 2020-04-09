Ayda uçan cisimler... İşte dünyanın konuştuğu o görüntüler

star.com.tr 09 Nisan 2020 Perşembe 08:41 - Güncelleme: 09 Nisan 2020 Perşembe 08:50

UFO meraklıları, ayın üzerinde uçan birkaç gizemli nesneyi gösteren şaşırtıcı derecede net bir videoyu tartışıyor.



YouTuber Jean-Michel Tenac, bu ayın başlarında komplo teorisyenlerinin ve UFO meraklılarının ilgisini çekecek bir görüntü paylaştı.

Tenac görüntüyü, Fransızca 'Aydaki UFO' anlamına gelen 'OVNI sur la Lune' başlığıyla YouTube video paylaşım sitesine yükledi.

Kanada'nın Montreal kentinde 26 Mart öğleden sonra kaydedildiği iddia edilen 70 saniyelik kısa klip, ayın üzerinde gölgesi astronomik gövdeye düşecek kadar yakın bir bir mesafeden süzülen birçok uçan cisim gösteriyor.

Ancak görüntünün Tenac'ın kanalındaki tek video olması ve kullanıcının hesabının yükleme ile aynı gün olan 3 Nisan'da oluşturması dikkatlerden kaçmadı. Doğal olarak, kullanıcılar videonun orijinalliğini sorguladı.

Animatör olan Kathryn Ross ve Mendez Mendez, şüphecilikten bir adım öteye geçerek sahnenin tasarlanmış olup olamayacağını gösteren videolar yayımladı.

Ancak Tenac'ın videosu, iki klip yan yana koyulduğunda çok daha gerçekçi görünüyor.

EMİN OLMANIN TEK YOLU HAM GÖRÜNTÜLER

Bu hafta Daily Star Online'da yer alan bir teorisyenin röportajında, 'Bu görüntünün yüzde 100 gerçek ya da olmadığına emin olmanın tek yolu, Tenac'ın bize ham video dosyasının bir indirme bağlantısını göndermesi.' ifadeleri yer aldı.

Bu arada, videoyu yorum yağmuruna tutan diğer kullanıcılar videonun gerçekliği ve cisimlerin ne olabileceği konusunda kendi teorilerini sundu.

star.com.tr

