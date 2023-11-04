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AYD'den Altun'a destek: İsrail, ''düşmanca'' ve ''hadsiz'' bir yaklaşım sergiliyor

Anadolu Yayıncılar Derneği (AYD), İsrail medyasının hedef gösterdiği Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un yanında olduklarını bildirdi. İsrail medyasının Altun'u hedef alıp, 'düşmanca' ve 'hadsiz' bir yaklaşım sergilediği bildirildi.

AA4 Kasım 2023 Cumartesi 13:47 - Güncelleme:
AYD'den Altun'a destek: İsrail, ''düşmanca'' ve ''hadsiz'' bir yaklaşım sergiliyor
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AYD'den yapılan yazılı açıklamada, İsrail medyasının algı ve manipülasyonlarına bir yenisini daha ekleyerek, Altun'u hedef alıp, "düşmanca" ve "hadsiz" bir yaklaşım sergilediği bildirildi.

Dünyanın gözleri önünde Gazze'de katliam ve soykırım gerçekleştiren İsrail'in bu kez dezenformasyon ve yalan haberleri çürüten, sosyal medya yalanlarını ortaya çıkaran Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun'a yüklendiğine işaret edilen açıklamada, Fahrettin Altun için, "Erdoğan'ın gölgesi" diyerek skandal bir tanımlamada bulunulduğu aktarıldı.

İsrail medyasınca yapılan haberde, "Erdoğan'ı devirmek imkansız ama Fahrettin Altun ve ekibi durdurulmalı. Hem de derhal" denilerek, hadsiz ve düşmanca bir yaklaşım sergilendiği vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bizler Anadolu Yayıncılar Derneği olarak bu hadsiz yaklaşımı ve çirkin benzetmeleri yapanları şiddetle kınıyoruz. Şu bilinmelidir ki, sosyal medyada yapılan dezenformasyon ve yalan yanlış haberlerin ortaya çıkarılmasında büyük bir mücadele veren İletişim Başkanı Fahrettin Altun yalnız değildir. Anadolu medyası olarak Sayın Altun'un yanındayız. İsrail önce Filistinlilere uyguladığı zulümden vazgeçmeli, işlediği insanlık suçunun ve savaş suçunun hesabını vermelidir."

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