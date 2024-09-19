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Aydın açıklarında 19 düzensiz göçmen yakalandı

Aydın'ın Didim ilçesinde göçmen kaçakçılığı ile mücadele kapsamında jandarma ve sahil güvenlik ekiplerinin ortaklaşa faaliyetinde 19 düzensiz göçmen yakalandı.

IHA19 Eylül 2024 Perşembe 11:52 - Güncelleme:
Aydın açıklarında 19 düzensiz göçmen yakalandı
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Aydın İl Jandarma Komutanlığı Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti ile Mücadele Şube Müdürlüğü, Didim İlçe Jandarma Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerince çalışma gerçekleştirildi.

İcra edilen koordineli faaliyette, Didim ilçesi açıklarında joker bot içerisinde bulunan düzensiz göçmenler müşterek faaliyet sonucu Sahil Güvenlik ekipleri tarafından yakalandı. Faaliyet sonucunda bir organizatör ve 19 düzensiz göçmen ile birlikte bir adet joker bot ve bir adet 150 hp tekne motoru ele geçirildi. Düzensiz göçmenler işlemlerinin ardından Aydın Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi. Şüpheli hakkında adli sürecin devam ettiği öğrenildi.

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