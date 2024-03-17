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  • Aydın Büyükşehir Belediyesi çalışanı kendini yakmak istedi! Hakkımı istiyorum
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Aydın Büyükşehir Belediyesi çalışanı kendini yakmak istedi! Hakkımı istiyorum

Aydın'da büyükşehir belediyesinde çalıştığını söyleyen Fatih E. isimli bir kişi kendisini yakmak istedi. 'Paramı almak için bunu yapıyorum. Ben hakkımı istiyorum' diyen Fatih E'yi polis ekipleri ikna etti.

AA17 Mart 2024 Pazar 17:05 - Güncelleme:
Aydın Büyükşehir Belediyesi çalışanı kendini yakmak istedi! Hakkımı istiyorum
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Alınan bilgiye göre, Aydın Büyükşehir Belediyesi ulaştırma biriminde çalışan Fatih E. (42), Atatürk Kent Meydanı'nda belediyeye bağlı tesisin çatısına çıkarak, "fazla çalışmalarından doğan alacaklarının verilmediği" iddiasıyla kendisini yakma girişiminde bulundu.

"PARAMI ALMAK İÇİN BUNU YAPIYORUM, HAKKIMI İSTİYORUM"

Fatih E, kendisini ikna etmeye çalışan polislere "Paramı almak için bunu yapıyorum. Ben hakkımı istiyorum" ifadelerini kullandı.

Polislerin ikna çalışmaları sonucu elindeki yakıt şişesi ve çakmağı bırakarak teslim olan Fatih E, ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.

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