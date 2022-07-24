Aydın Çıldır Havaalanı'nda uçağın pistten çıkmasıyla ilgili inceleme raporu tamamlandı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Ulaşım Emniyeti İnceleme Merkezi Başkanlığının "Hava Aracı Ciddi Olayı Araştırma ve İnceleme Raporu Duyurusu" Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, 23 Mart 2022'de THY Uçuş Eğitim ve Havalimanı İşletme AŞ'ye ait, TC-TAM tescil işaretli, 172S10882 seri numaralı, Textron Aviation Inc. 172S tipi hava aracının, Aydın Çıldır Havaalanı (LTBD) 09 pistine gerçekleştirdiği iniş sonrası pistten çıkmasıyla sonuçlanan hava aracı ciddi olayına ilişkin araştırma ve inceleme raporu hazırlandı. Bakanlık raporu ilgili kişi ve kuruluşların bilgisine sundu.