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Aydın-Denizli Otoyolu'nun 80 kilometrelik kısmı açılıyor

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Aydın-Denizli Otoyolu'nun 60 ila 140. kilometreleri arasını kapsayan bölümünün cuma günü trafiğe açılmasını onayladı.

AA1 Kasım 2023 Çarşamba 10:20 - Güncelleme:
Aydın-Denizli Otoyolu'nun 80 kilometrelik kısmı açılıyor
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Karayolları Genel Müdürlüğünün Resmi Gazete'de yayımlanan ilanına göre, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, yap-işlet-devret modeliyle yürütülen proje kapsamında Aydın-Denizli Otoyolu'nun tamamlanan bölümünün hizmete alınmasına onay verdi.

Bu kapsamda, otoyolun 60-140. kilometreleri 3 Kasım Cuma günü saat 08.00'den itibaren trafiğe açılacak. Köprülü kavşaklar, ücret toplama istasyonu gibi belirli yerler ve şartlar dışında otoyola giriş ve çıkışlar yasak olacak. "Erişime kontrollü kara yolu" olarak trafiğe açılacak bu kesime, yayalar, hayvanlar, motorsuz araçlar, lastik tekerlekli traktörler, iş makineleri ve bisikletlerin girmesi yasak kapsamında tutuldu.

Söz konusu bölgede mecburi asgari hız 40, azami hız da 140 kilometre/saat olarak belirlendi.

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