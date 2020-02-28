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Aydın Göç İdaresinde kalan mülteciler salıverildi

Sınır kapılarının açılacağı iddiasının ardından Aydın'da bulunan mülteciler Avrupa'ya geçmek için Göç İdaresi'nden ayrıldı. Otobüslerle giden göçmenler, sevinçlerini kameralara el sallayarak gösterdi.

IHA28 Şubat 2020 Cuma08:14 - Güncelleme: 28 Şubat 2020 Cuma 08:14

Sınır kapılarının açıldığı iddiaları üzerine mülteciler Avrupa’ya geçmek için Göç İdaresi’nden ayrıldı. Aydın Göç İdaresinde kalan göçmenler gece yarısı gelen otobüslere binerek sınırdan geçmek üzere Aydın’dan ayrıldı. 

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