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Aydın uyuşturucu operasyonu: Zehir tacirine geçit verilmedi

Aydın'ın Efeler ilçesinde uyuşturucu madde sattığı tespit edilen bir kadın, polis ekiplerince düzenlenen operasyonla yakalandı.

IHA5 Ocak 2025 Pazar 18:19 - Güncelleme:
Aydın uyuşturucu operasyonu: Zehir tacirine geçit verilmedi
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Aydın İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde kullanımı ve ticaretinin önlenmesine yönelik çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Edinilen bilgiye göre, Ilıcabaşı Mahallesi'nde G.S. isimli kadını takibe alan narkotik ekipleri, kadının uyuşturucu madde sattığını tespit etti.

Düzenlenen operasyonla yakalanan şüphelinin üzerinde 8 parça halinde 6,42 gram metamfetamin, 5 adet sentetik ecza hap ele geçirildi. Gözaltına alınan G.S., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkartıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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