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Aydın Valiliği sahip çıktı

Aydın'da yere düşürdüğü erzaklarını toplarken görüntülenen kişi, valilik tarafından özel bir bakım merkezine yerleştirildi.

AA5 Şubat 2025 Çarşamba 07:40 - Güncelleme:
Aydın Valiliği sahip çıktı
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Efeler ilçesi Atatürk Kent Meydanı'nda bir kişinin kolide taşıdığı gıda erzaklarını yere düşürdükten sonra topladığı anlar, cep telefonu kamerasıyla görüntülenip sosyal medyada paylaşıldı.

Görüntüler üzerine Aydın Valisi Yakup Canbolat, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne kişinin bulunması için talimat verdi.

Ekipler, görüntülerde yer alan kişinin sokakta yaşayan Maksut Yüzer (66) olduğunu belirledi.

Kendisini ifade etmekte güçlük çeken Yüzer, ekiplere yalnız yaşadığını söyledi.

Ekipler Yüzer'i, Kuşadası ilçesinde Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne bağlı özel bakım merkezine yerleştirdi.

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