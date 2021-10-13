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Aydın ve Muğla'da narkotik operasyonu: 5 gözaltı

Aydın ve Muğla'da düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 5 zanlı gözaltına alındı.

AA13 Ekim 2021 Çarşamba 00:53 - Güncelleme: 13 Ekim 2021 Çarşamba 00:53
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İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucuyla mücadele kapsamında "uyuşturucu madde imal ve ticareti" suçunu işledikleri belirlenen 5 şüpheliye yönelik operasyon düzenlendi.

Aydın'ın Didim ve Söke ile Muğla'nın Milas ilçelerindeki 6 adreste arama yapan ekipler, 25 gram metamfetamin, 5 sentetik ecza, 3 gram sentetik uyuşturucu, ruhsatsız tabanca, ruhsatız av tüfeği, fişek, 2 uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.

Operasyonda 5 şüpheli gözaltına alındı.

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