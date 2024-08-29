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  • Aydın'da 19 düzensiz göçmen bota binerken yakalandı
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Aydın'da 19 düzensiz göçmen bota binerken yakalandı

Didim ilçesinde 19 düzensiz göçmen ile 2 organizatör, deniz kenarında 150 hp tekne motorunun takılı bulunduğu zodyak bota bindikleri esnada jandarma ekipleri tarafından yakalandı.

IHA29 Ağustos 2024 Perşembe 14:42 - Güncelleme:
Aydın'da 19 düzensiz göçmen bota binerken yakalandı
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Aydın İl Jandarma Komutanlığı ve Didim İlçe Jandarma Komutanlığınca koordineli olarak göçmen kaçakçılığı ve insan ticareti suçuna yönelik çalışma gerçekleştirdi. Didim ilçesinde 19 düzensiz göçmen ile 2 organizatör deniz kenarında 150 hp tekne motorunun takılı bulunduğu zodyak bota bindikleri esnada suçüstü yakalandı.

Yakalanan düzensiz göçmenler adli ve idari işlemlerinin ardından Aydın Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi. Yakalanan S.M ve A.O. isimli şüpheliler işlemlerinin ardından çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanmasına müteakip Ceza İnfaz Kurumu'na gönderildi.

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