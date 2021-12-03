Aydın'da 1900 yıllık mezar taşını satmaya çalışan 5 kişi yakalandı

AA 3 Aralık 2021 Cuma 18:36 - Güncelleme: 3 Aralık 2021 Cuma 19:05

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bazı şüphelilerin Ortaklar Mahallesi'nde tarihi bir mezar taşını satmaya çalıştığı yönünde ihbar aldı.

Müşteri gibi davranan jandarma ekipleri, şüphelilerle iletişime geçti.

Jandarma, buluşma yerinin ardından bu kişilerle mezar taşının gömülü olduğu Dağyeniköy Mahallesi'ne gitti.

Jandarma ekipleri, mezar taşının çıkartıldığı esnada H.E, K.E, A.E, İ.K. ve E.İ'yi gözaltına aldı.

Yaklaşık 1 ton ağırlığındaki mezar taşı incelenmek üzere Aydın Müze Müdürlüğüne götürüldü.

Roma dönemine ait olan ve üzerinde kabartma bulunan taşın 1900 yıllık olduğu belirtildi.