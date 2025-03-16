İSTANBUL 26°C / 13°C
Parçalı bulutlu, güneşli
16 Mart 2025 Pazar / 17 Ramazan 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    36,6753
  • EURO
    40,0531
  • ALTIN
    3516.44
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Aydın'da 3 otomobil birbirine girdi: 3'ü çocuk 8 kişi yaralandı
Güncel

Aydın'da 3 otomobil birbirine girdi: 3'ü çocuk 8 kişi yaralandı

Aydın'ın Germencik ilçesinde, Aydın-İzmir kara yolu Ortaklar Mahallesi mevkisinde üç otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi. Kazada, 3'ü çocuk olmak üzere 8 kişi yaralandı.

AA16 Mart 2025 Pazar 20:50 - Güncelleme:
Aydın'da 3 otomobil birbirine girdi: 3'ü çocuk 8 kişi yaralandı
ABONE OL

Aydın-İzmir kara yolu Ortaklar Mahallesi mevkisinde, M.D'nin (40) kullandığı 35 AER 285 plakalı otomobil ile karşı yönden gelen A.Ç. (39) idaresindeki 09 TC 779 plakalı otomobil ve Ç.T'nin (42) yönetimindeki 09 AKR 108 plakalı otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi.

Kazada yaralanan sürücüler ile otomobillerde bulunan M.A.D. (4), F.T. (3), M.B.T. (8), A.A. (40) ve Ö.T. (34) sağlık ekiplerince çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Sürücü A.Ç'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.