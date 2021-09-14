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Güncel

Aydın'da annesini öldürdüğü iddia edilen kişi gözaltına alındı

Aydın'ın Nazilli ilçesinde annesini döverek öldürdüğü iddia edilen kişi gözaltına alındı.

AA14 Eylül 2021 Salı 17:47 - Güncelleme: 14 Eylül 2021 Salı 17:47
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Alınan bilgiye göre, Ordu Caddesi'ndeki bir apartmanda yalnız yaşayan Ayşe B'den (60) 12 Eylül Pazar gününden beri haber alamayan yakınları, durumu İzmir'de oturan oğlu Murat B'ye bildirdi.

Nazilli'ye gelen Murat B, annesini evde üzeri örtüyle kapatılmış ve hareketsiz bulunca durumu polise bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, vücudunda darp izleri olan Baytok'un hayatını kaybettiğini belirledi.

Baytok'un cesedi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için İzmir Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Olayla ilgili çalışma başlatan polis, Ayşe B'nin ilçede yaşayan ve darp sonucu yaralandığı gerekçesiyle Nazilli Devlet Hastanesine başvuran oğlu Mustafa B'yi (33) gözaltına aldı.

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