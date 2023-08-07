Aydın'da bir çocuk soluk borusuna yemek kaçması sebebiyle yaşamını yitirdi

Edinilen bilgiye göre, Yenidoğan Mahallesinde oturan pideci ustalarından Şakir Kuş'un 9 yaşındaki kızı Fatma Kuş, Cuma günü evlerinde yemek yerken soluk borusuna ekmek kaçması sonucu bir anda nefessiz kaldı. Annesinin durumu fark etmesi üzerine ambulansla hastaneye kaldırılan talihsiz kız çocuğu daha sonra Aydın Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi'ne kaldırıldı. Üç gündür yaşam savaşı veren Fatma Kuş, doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Minik Fatma'nın cenazesi savcılık adli tıp incelemesinin ardından Burunköy Mahallesi'nde defnedileceği öğrenildi.

NEFES BORUSUNA YİYECEK KAÇMASI



Yetişkinlerde yiyeceğin, yeterince çiğnenmeden yutulmak istenmesi sonucunda gırtlakta takılması veya nefes borusunu tıkamasıyla ortaya çıkar. Çoğunlukla et gibi katı yiyecekler yenirken olur. Genellikle et çiğnerken konuşanların başına gelir. Küçük çocuklar da yemek sırasında ağızlarını fazla doldurur ve böyle olaylar yaşayabilirler. Takma dişli olmak ve yemek sırasında alkol içmek de boğaza bir şey takılması riskini artırır.

Nefes borusuna bir şey kaçınca panik yaşanır. Nefes alamayan kazazedenin yüzü korku içindedir. İlk başlarda morarabilir, gözleri adeta yuvasından dışarı uğrar. Nefes almaya çalışır.

Eğer kişi rahatça öksürebiliyorsa, rengi değişmediyse ve konuşabiliyorsa bir boğulma söz konusu değildir. Çünkü konuşabilmesi nefes borusunun tamamen tıkanmadığını, akciğerlere oksijen gittiğini gösterir. Gerçekten boğulmakta olan biri konuşamaz, el işaretleriyle derdini anlatmaya çalışır.

Eğer yiyecek yanlış borudan giderse, öksürme refleksi genellikle sorunu çözer. Ama eğer çözemezse, kazazedeye yardım etmeniz gerekir. Kendinizi böyle bir olaya hazırlayabilmek için bir ilk yardım kursuna giderek Heimlich tekniğini öğrenin. Bu tekniği bir başkasının üzerinde uygulamak için:

1. Boğulmakta olan kişinin arkasında durun ve kollarınızı beline sarın. Kazazedeyi hafifçe öne doğru eğin.

2. Bir elinizi yumruk yapın ve kazazedenin göbeğinin az üstüne yerleştirin.

3. Diğer elinizle yumruğunuzu kavrayın ve karından yukarıya doğru sert ve ani bir şekilde bastırın. Nefes borusunu tıkayan nesne çıkana kadar bunu yapmaya devam edin.

Heimlich tekniğini kendi üzerinizde uygulamak için:

1. Yumruğunuzu göbeğinizin az üstüne yerleştirin.

2. Diğer elinizle yumruğunuzu kavrayın ve karından yukarıya doğru sert ve ani bir şekilde bastırın. Nefes borusunu tıkayan nesne çıkana kadar bu hareketi tekrarlayın. Bir koltuğun arkasından aşağı eğilerek bu nesneyi çıkartmayı da deneyebilirsiniz.

Heimlich tekniği kaynak: https://www.gek.org.tr

