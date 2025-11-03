İSTANBUL 20°C / 13°C
Güncel

Aydın'da bir kişi bahçesinde ölü bulundu

Aydın'ın Nazilli ilçesinde, odun toplamak için kestane bahçesine giden kişi, traktörünün yanında ölü bulundu.

AA3 Kasım 2025 Pazartesi 01:39
Aydın'da bir kişi bahçesinde ölü bulundu
Samailli Mahallesi'nde, yol kenarında duran 09 RL 167 plakalı traktörün yanında bir kişinin hareketsiz yattığını gören vatandaşlar, jandarma ve sağlık ekiplerine haber verdi.

Sağlık ekipleri, söz konusu kişinin yaşamını yitirdiğini belirledi.

Ölen kişinin Mehmet Balcıoğlu (72) olduğu tespit edildi.

Cumhuriyet savcısı ve olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından ceset, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Aydın Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Balcıoğlu'nun, odun toplamak için traktörüyle kendisine ait kestane bahçesine gittiği öğrenildi.

