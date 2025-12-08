İSTANBUL 10°C / 7°C
Güncel

Aydın'da boşanma kavgası kanlı bitti: Kadın sırtından bıçaklandı

Aydın'da boşanma aşamasındaki çiftin adliye çıkışındaki tartışması bıçaklı saldırıya dönüştü. Öfkeli koca eşini sırtından bıçakladı, polis havaya ateş açarak zanlıyı etkisiz hale getirdi.

8 Aralık 2025 Pazartesi 14:32
Aydın'da boşanma kavgası kanlı bitti: Kadın sırtından bıçaklandı
ABONE OL

Aydın'ın Efeler ilçesinde iddiaya göre boşanma aşamasındaki bir çift durşma sonrası adliye önünde kavga etti. Olayda sinirlerine hakim olmayan koca, boşanma aşamasındaki karısını sırtından bıçakladı. Polis öfkeli kocayı hava ateş açarak durdurdu.

Olay, Efeler ilçesi Hükümet Bulvarı üzerindeki Aydın Adliyesi önünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre boşanma aşamasında oldukları öğrenilen S.G. ile eşi G.G. arasında henüz bilinmeyen bir nedenle adliye çıkışında tartışma yaşandı. S.G. yanındaki bıçakla eşi G.G.'yi sırtından bıçakladı.

G.G., kanlar içinde yere yığılırken, S.G. olay yerinden kaçmaya çalıştı. Olayı fark eden polisler havaya ateş açarak S.G.'yi kıskıvrak yakaladı. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kısa sürede bölgeye gelen sağlık ekipleri ilk müdahalenin ardından yaralı kadını ambulansla hastaneye kaldırdı. S.G. ise gözaltına alınırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

