İSTANBUL 24°C / 12°C
Parçalı bulutlu, güneşli
30 Mart 2024 Cumartesi / 21 Ramazan 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    32,4113
  • EURO
    35,1999
  • ALTIN
    2327.74
  • BIST100
    9142.4
ANA SAYFA
RAMAZAN
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Aydın'da Cumhur İttifakı'nın 'Zafere son 1 gün' etkinliğine partililer katıldı
Güncel

Aydın'da Cumhur İttifakı'nın 'Zafere son 1 gün' etkinliğine partililer katıldı

Cumhur İttifakı'nın Aydın Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mustafa Savaş ile Efeler Belediyesi Başkan adayı Burak Pehlivan partililerle buluştu.

AA30 Mart 2024 Cumartesi 18:20 - Güncelleme:
Aydın'da Cumhur İttifakı'nın 'Zafere son 1 gün' etkinliğine partililer katıldı
ABONE OL

AK Parti Aydın İl Başkanlığı ve MHP İl Başkanlığınca Atatürk Kent Meydanı'nda düzenlenen "Zafere son 1 gün" etkinliğine çok sayıda partili katıldı.

Burada konuşan Cumhur İttifakı'nın Aydın Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mustafa Savaş, yaklaşık 3 aydır Aydın'ın her mahallesini ve sokağını karış karış dolaştıklarını söyledi.

Aydın'da yeni bir sayfa açmak için yola çıktıklarını aktaran Savaş, "Kayıp yılları telafi etmek için yola çıktık. Merhum demokrasi şehidi Adnan Menderes'in memleketine sahip çıkmak için yola çıktık. İnanıyorum ki yarın zafer bizim olacak. Zafer hepimizin olacak." dedi.

Bu şehri halkla birlikte yöneteceklerini vurgulayan Savaş, "Evet yarın akşam itibarıyla soygun düzeni, talan düzeni, haraç düzene reklam dönemi bitecek. Yepyeni bir dönem başlayacak. Sahada görevimiz bugün akşam itibarıyla bitiyor. Ama asıl olan yarınki görevimiz. Sandıklara sahip çıkmaya hazır mıyız? Sandıkları patlatmaya hazır olan arkadaşlar. Bu şehri birlikte yöneteceğiz arkadaşlar." diye konuştu.

Efeler Belediyesi Başkan adayı Burak Pehlivan da çok çalıştıklarını, seçimi kazandıktan sonra da çalışmaya devam edeceklerini ifade etti.

Etkinliğe, AK Parti Aydın milletvekilleri Ömer Özmen ve Seda Sarıbaş, AK Parti MKYK Üyesi Umut Tuncer, AK Parti İl Başkanı Gökhan Ökten ile MHP İl Başkanı Haluk Alıcık da katıldı.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.