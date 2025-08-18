İSTANBUL 30°C / 21°C
Güncel

Aydın'da 'Dallas Çetesi'ne darbe: 13 tutuklama

Aydın Sultanhisar merkezli 4 ayrı noktada düzenlenen operasyonda yakalanan 14 şüpheliden 13'ü tutuklanarak cezaevine gönderildi.

18 Ağustos 2025 Pazartesi 10:27
Aydın'da 'Dallas Çetesi'ne darbe: 13 tutuklama
Aydın'ın Sultanhisar ilçesi merkezli 4 ayrı noktada gerçekleştirilen 'Dallas Çetesi' operasyonunda yakalanan 14 şüpheliden 13'ü tutulandı.

Aydın'ın Sultanhisar ilçesi merkezli Aydın Efeler, Muğla Datça ve Mersin olmak üzere 4 ayrı noktada eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi.

Sultanhisar İlçe Emniyet Amirliği ve jandarma ekiplerince müşterek olarak gerçekleştirilen "Dallas Çetesi' operasyonunda 14 ayrı adreste yapılan çalışma gerçekleştirildi.

Aydın'da baskı, cebir ve tehditle işletmeleri haraca bağladıkları tespit edilen organize suç örgütüne yönelik yapılan operasyonda 14 şüpheli kıskıvrak yakalandı. Gözaltına alınan şüpheliler gerekli işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilirken 14 şüpheliden 13'ü adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Popüler Haberler
