Aydın'da düzensiz göçe geçit yok: Yol kontrolünde yakalandılar

Aydın'ın Germencik ilçesinde jandarma ekiplerinin otoyol gişelerinde gerçekleştirdiği rutin yol kontrolü, büyük bir göçmen kaçakçılığı operasyonuna dönüştü. Durdurulan tek bir araçtan 19 düzensiz göçmen çıkarken, onları taşıyan organizatör de gözaltına alındı ve ardından tutuklandı.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı Tepecik Otoyol Jandarma Karakol Komutanlığınca, 27 Nisan 2026 tarihinde Germencik gişeler mevkiinde icra edilen yol kontrol faaliyeti kapsamında; Y.T. (33) isimli organizatörün sevk ve idaresindeki araçta yapılan kontrolde 16 erkek ve 3 kadın olmak üzere toplam 19 düzensiz göçmen yakalandı.

Yakalanan düzensiz göçmenler, işlemlerinin tamamlanmasının ardından GÖKSEM'e teslim edildi. Organizatör şahıs ise sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak ceza infaz kurumuna teslim edildi.