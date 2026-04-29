Güncel

Aydın'da düzensiz göçe geçit yok: Yol kontrolünde yakalandılar

Aydın'ın Germencik ilçesinde jandarma ekipleri, otoyol gişelerinde yaptıkları yol kontrolünde Y.T. isimli organizatörün kullandığı araçta 16 erkek ve 3 kadın olmak üzere 19 düzensiz göçmen yakaladı. Organizatör tutuklanarak cezaevine gönderilirken göçmenler GÖKSEM'e teslim edildi.

29 Nisan 2026 Çarşamba 09:38
Aydın'ın Germencik ilçesinde jandarma ekiplerinin otoyol gişelerinde gerçekleştirdiği rutin yol kontrolü, büyük bir göçmen kaçakçılığı operasyonuna dönüştü. Durdurulan tek bir araçtan 19 düzensiz göçmen çıkarken, onları taşıyan organizatör de gözaltına alındı ve ardından tutuklandı.

DURDURULAN ARAÇTAN 19 GÖÇMEN ÇIKTI

Aydın'ın Germencik ilçesinde jandarma ekipleri yol kontrolü sırasında bir araçta 19 düzensiz göçmen ve bir organizatör yakalandı.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı Tepecik Otoyol Jandarma Karakol Komutanlığınca, 27 Nisan 2026 tarihinde Germencik gişeler mevkiinde icra edilen yol kontrol faaliyeti kapsamında; Y.T. (33) isimli organizatörün sevk ve idaresindeki araçta yapılan kontrolde 16 erkek ve 3 kadın olmak üzere toplam 19 düzensiz göçmen yakalandı.

Yakalanan düzensiz göçmenler, işlemlerinin tamamlanmasının ardından GÖKSEM'e teslim edildi. Organizatör şahıs ise sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak ceza infaz kurumuna teslim edildi.

  • düzensiz göçmen
  • Germencik jandarma
  • göçmen kaçakçılığı
  • Aydın operasyon
  • insan kaçakçılığı

