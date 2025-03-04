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Aydın'da feci kaza: 1 kişi hayatını kaybetti

Söke'de iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında bir kişi hayatını kaybetti.

IHA4 Mart 2025 Salı 16:10 - Güncelleme:
Aydın'da feci kaza: 1 kişi hayatını kaybetti
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Kaza, Söke ilçesi Kuşadası yolu üzeri İsmet İnönü Caddesi Yenikent Kavşağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Kuşadası'ndan Söke istikametine seyir halinde bulunan A.Ö. yönetimindeki 35 BDD 841 plakalı otomobil ile yol kenarında bulunan siteden yola çıktığı iddia edilen Fevzi Akalın (79) idaresindeki 09 JA 515 plakalı otomobil çarpıştı.

ARAÇ HURDAYA DÖNDÜ

Çarpışma sonucu bir otomobil hurdaya döndü. Kazanın ardından olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Ağır hasar alan araçta bulunan Fevzi Akalın, sağlık ekiplerinin tüm müdahalelerine rağmen hayatını kaybetti. Kazada yaralanan diğer aracın sürücüsü A.Ö. ise sağlık ekipleri tarafından Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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