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Aydın'da feci kaza... Motosiklet otomobile ok gibi saplandı

Aydın'ın Söke ilçesinde Söke-Kuşadası karayolu üzerindeki Ağaçlı Kavşağı'nda otomobil ile motosiklet çarpıştı. Şiddetli çarpışmanın etkisiyle metrelerce savrulan yolcu başka bir otomobilin tavanına düşerken, motosiklet otomobile ok gibi saplandı. Kazada yaralanan 2 kişi Söke Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

IHA7 Haziran 2026 Pazar 21:08 - Güncelleme:
Aydın'da feci kaza... Motosiklet otomobile ok gibi saplandı
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Aydın'ın Söke ilçesinde meydana gelen trafik kazası, korku dolu anlara sahne oldu. Söke-Kuşadası karayolundaki Ağaçlı Kavşağı'nda otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu motosiklet sürücüsü ve yolcusu yaralandı. Motosikletin otomobile ok gibi saplanması ve yolcunun metrelerce savrularak başka bir aracın tavanına düşmesi, olay yerindeki vatandaşlarda büyük panik yarattı.

MOTOSİKLET OTOMOBİLE OK GİBİ SAPLANDI

Aydın'ın Söke ilçesinde üç aracın karıştığı trafik kazasında 2 kişi yaralanırken, motosiklet otomobile ok gibi saplandı.

Kaza, Söke-Kuşadası karayolu üzerindeki Ağaçlı Kavşağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, H.A.A. yönetimindeki 15 ACH 022 plakalı otomobil, kavşaktan Söke istikametine geçiş yaptığı sırada, Kuşadası yönünden gelen İ.R.A. idaresindeki 35 BKL 045 plakalı motosikletle çarpıştı. Şiddetli çarpışmanın etkisiyle motosiklette yolcu olarak bulunan M.A., metrelerce savrularak aynı noktada bulunan 09 AEP 585 plakalı otomobilin tavanına düşerken, motosiklet otomobile ok gibi saplandı. Kazayı gören vatandaşlar büyük panik yaşarken, olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü İ.R.A. ile yolcu M.A., sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Söke Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

YARALILARIN HAYATİ TEHLİKESİ BULUNMUYOR

Hastanede tedavi altına alınan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenilirken, polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

Kaza nedeniyle kavşakta kısa süreli trafik yoğunluğu yaşanırken, araçların kaldırılmasının ardından trafik akışı normale döndü.

  • Söke trafik kazası
  • motosiklet kazası
  • Ağaçlı Kavşağı
  • Söke-Kuşadası karayolu
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